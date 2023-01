Emily Ratajkowski: Ο κωμικός Eric Andre είναι ο νέος άνδρας στη ζωή της

Απόλαυσε δείπνο 3 ωρών με τον Eric Andre, ενώ έφυγαν μαζί χαμογελαστοί και ευδιάθετοι

Δεν την προλαβαίνουμε την Ratajkowski, η οποία αλλάζει τον ένα συνοδό, μετά τον άλλο. Χωρίς καμία αμφισβήτηση η προσωπική της ζωή βρίσκεται στις προτεραιότητες της και πειραματίζεται διαρκώς, είτε με γυναίκες είτε με άντρες συντρόφους.

Ο φωτογραφικός φακός, μέχρι στιγμής την έχει απαθανατίσει με τον Βrad Piitt, τον Pete Davidson (επίσης κωμικό), τον Jack Greer και τον DJ Orazio Rispo και αυτοί μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Το ασταμάτητο dating συνεχίζεται τώρα με ένα ακόμη νέο πρόσωπο από τον χώρο της κωμωδίας. Αυτή την φορά, πρόκειται για τον Eric Andre με τον οποίο βρέθηκαν στην Νέα Υόρκη και απόλαυσαν μαζί ένα δείπνο, το οποίο κράτησε 3 ώρες.

Οι εικόνες από την έξοδό τους, τους δείχνουν ιδιαίτερα κοντά ενώ χαμογελούν και κρατιούνται αγκαζέ βγαίνοντας από το εστιατόριο.

Emily Ratajkowski trying to stay single for 5mins pic.twitter.com/szgptYSlfv

Η single φάση της Emily Ratajkowski έχει αν μη τι άλλο αρκετό ενδιαφέρον, καθώς οι επιλογές της δεν έχουν καμία σχέση η μία με την άλλη και φαίνεται πως η ίδια απολαμβάνει φουλ τον πειραματισμό. Πρόσφατα μίλησε και για τα dating apps, τα οποία πλέον έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί, χωρίς ταμπού και δεύτερες σκέψεις.

Eric Andre is hooking up with Emily Ratajkowski????



What an absolute legend. pic.twitter.com/3Co0zmvM2V