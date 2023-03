Elon Musk: Σχεδιάζει να χτίσει τη δική του πόλη δίπλα στον ποταμό Κολοράντο

Η δισεκατομμυριούχος συνεχίζει να ζει στην ουτοπία του και αυτή τη φορά, ετοιμάζεται για τη δημιουργία δίκης του πόλης

Όχι δεν πρόκειται για έναν clickbait τίτλο, αλλά για μια ακόμη ιδέα του Musk, την οποία επιχειρεί να κάνει πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, o πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει προχωρήσει στην αγορά βοσκοτόπων και γεωγραφικών εκτάσεων, προκειμένου να ξεκινήσει το χτίσιμο της δικής του πόλης δίπλα στον ποταμό Κολοράντο. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πόλη αυτή προορίζεται για να μένουν και να δουλεύουν οι εργαζόμενοι του.

Elon Musk is planning to build his own city in Texas, according to a report. His employees would live and work there. pic.twitter.com/0a6sgbec8q