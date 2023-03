O Elon Musk χλεύασε δημόσια ανάπηρο στέλεχος που δεν ήξερε αν απολύθηκε. Τώρα λέει «συγγνώμη, παρεξήγηση»

Ο senior director, εντωμεταξύ, έχει δημιουργήσει πάνω από 1.000 ράμπες αναπήρων στην Ισλανδία. Για τον Musk, ωστόσο, «δε δούλευε όντως, έλεγε για δικαιολογία ότι είχε αναπηρία που δεν του επέτρεπε να πληκτρολογήσει»

«Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, και δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο», είπε κάποτε ο Einstein. Ε, υπάρχει κάτι ακόμη που δεν έχει όριο: το θράσος του Elon Musk. Και είναι μία καλή στιγμή να βρεθεί ένας άνθρωπος να του πάρει το κινητό από το χέρι.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ο Haraldur Thorleifsson είναι από την Ισλανδία και είναι υψηλά ιστάμενο στέλεχος του Twitter. Όταν ο Musk απέλυσε 200 άτομα, ανάμεσά τους την product manager που κάποτε κοιμήθηκε στο πάτωμα του γραφείου επειδή δεν προλάβαινε να πάει σπίτι, έχασε κάθε πρόσβαση στον εταιρικό του υπολογιστή. Έγραψε, λοιπόν, ένα δημόσιο tweet, απευθυνόμενος στον εργοδότη του, στο οποίο έγραψε μεταξύ άλλων πως «ο επικεφαλής του HR δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν είμαι εργαζόμενος ή όχι».

Μέσω Twitter, ο δισεκατομμυριούχος τον ρώτησε τι δουλειά κάνει ακριβώς και, τη στιγμή που ο Thorleifsson απάντησε με τη λίστα των καθηκόντων του, ο Elon όχι απλώς απάντησε σαν μαθητής Ά Γυμνασίου με ένα “pics or didn’t happen” (φωτογραφίες ή δεν έγινε ποτέ), αλλά σε νέα ανάρτηση, έγραψε πως ο Haraldur «δε δούλευε όντως, έλεγε για δικαιολογία ότι είχε αναπηρία που δεν του επέτρεπε να πληκτρολογήσει».

What work have you been doing?