Ο Elon Musk απέλυσε εργαζόμενο από καθαρή μικροπρέπεια. Κορυφαίος εργοδότης του 2023;

Σε μία χρονιά γεμάτη εκπλήξεις, ένα παραμένει σταθερό: Ο κατήφορος του Twitter

Ο Elon Musk απέλυσε έναν από «τους δύο εναπομείναντες επικεφαλής προγραμματιστές» του Twitter. Αυτό, από μόνο του, είναι πρόβλημα. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι πως φημολογείται ότι το έκανε όχι επειδή ο άνθρωπος δεν ήταν καλός στη δουλειά του – κάθε άλλο – αλλά επειδή έθιξε το εγώ του δισεκατομμυριούχου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η απόλυση έγινε λίγο αφότου ο Musk ρώτησε γιατί έχει πέσει η αλληλεπίδραση με τους followers του. Κι η απάντηση μάλλον δεν τον ικανοποίησε.

«Είναι γελοίο», φέρεται να είπε. «Έχω πάνω από 100 εκατομμύρια ακολούθους, και παίρνω μόνο γύρω στα 10 χιλιάδες impressions».

Ένας προγραμματιστής, αποφάσισε να πει την αλήθεια. Του εξήγησε ότι το κοινό έπαψε να του δίνει τόση προσοχή, από τη στιγμή που αγόρασε την πλατφόρμα. Δικαίως, θα πω εγώ.

Θέλω να πω, στις 27 Οκτωβρίου, όταν οριστικοποιήθηκε η αγορά του Twitter, έγραψε «the bird is feed». Τι ήθελε να πει; Ότι θα υπήρχε ελευθερία λόγου. Που δεν υπήρξε.

Την ακριβώς επόμενη μέρα, έγραψε πως θα σχημάτιζε ανεξάρτητη επιτροπή που θα αναλάμβανε τη διαχείριση του περιεχομένου που ανέβαινε στην πλατφόρμα. Δηλαδή δε θα έπαιρνε εκείνος τις αποφάσεις αυτές. Ένα τρίωρο μετά, επειδή η σταθερότητα είναι το παν, σε νέα ανάρτηση έγραψε ότι, τελικά άκυρο, θα το έκανε μόνος του.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.