Twitter: Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα πρόσβασης– «Δουλεύει σε μένα», απάντησε ο Musk

Στον Musk «δούλευε» μια χαρά οπότε κανένας λόγος για πανικό

Πολλοί ήταν οι χρήστες του Twitter παγκοσμίως που αντιμετώπισαν προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας. Μέσα σε μία ώρα, το κοινωνικό δίκτυο είχε καταγράψει περισσότερες από 10.000 αναφορές χρηστών καθώς δεν ήταν διαθέσιμο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα GMT, με προβλήματα να αναφέρονται συχνότερα στον ιστότοπο και όχι στην εφαρμογή.

«Το Twitter αντιμετωπίζει διεθνείς διακοπές που επηρεάζουν την εφαρμογή για κινητά και τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων». Αυτό υποστήριξε η εταιρεία παρακολούθησης διαδικτύου NetBlocks με έδρα το Λονδίνο αλλά ο Elon Musk απάντησε «σε μένα δουλεύει», στους χρήστες που διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη σύνδεσή τους. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρουμε. Μετά από κάποιες ώρες, έγραψε στο Twitter ότι είχαν γίνει «σημαντικές αλλαγές στην δομή του backend server» και ότι «το Twitter θα πρέπει να λειτουργεί πιο γρήγορα».

Πάντως όσοι δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν, λάμβαναν μήνυμα για σφάλμα, το οποίο έγραφε ότι «κάτι πήγε στραβά, αλλά μην ανησυχείτε. Δεν φταίτε εσείς». Οι προβληματισμοί πάντως για πιο συχνές διακοπές λειτουργίας αυξήθηκαν όταν το Twitter μείωσε μέχρι και το μισό προσωπικό του. Πώς; Με ένα mail 159 λέξεων.

Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster.