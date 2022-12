Elon Musk: «Θα παραιτηθώ από CEO του Twitter μόλις βρω κάποιον αρκετά ανόητο να αναλάβει»

Τι και αν η δημοσκόπηση του δισεκατομμυριούχου έδειξε πως το κοινό δεν τον θέλει για CEO της πλατφόρμας, ο Musk συνεχίζει το παραλήρημα

Τα λόγια για τον Elon Musk είναι πλέον περιττά. Ο δισεκατομμυριούχος της Tesla δήλωσε την Τρίτη ότι θα παραιτηθεί από διευθύνων σύμβουλος της Twitter Inc μόλις βρει (έναν αρκετά ανόητο) αντικαταστάτη, αλλά θα συνεχίσει να διευθύνει ορισμένα βασικά τμήματα της πλατφόρμας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την εξαγορά του Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο, ακολούθησε χάος και διαμάχες, με ορισμένους επενδυτές να αναρωτιούνται για το εάν είναι πολύ αποσπασμένη η προσοχή του, ώστε να λειτουργεί σωστά και η αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων του Tesla, στην οποία συμμετέχει προσωπικά στην παραγωγή και μηχανική.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Elon Musk κάνει λόγο για παραίτησή του από τη θέση επικεφαλή του Twitter, αφού οι χρήστες του ψήφισαν υπέρ του να παραιτηθεί σε δημοσκόπηση, την οποία ο δισεκατομμυριούχος ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής.

Στη δημοσκόπηση, το 57,5% των περίπου 17,5 εκατομμυρίων ανθρώπων ψήφισαν «ναι». Ο Μασκ είχε δηλώσει την Κυριακή ότι θα τηρήσει τα αποτελέσματα. Δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα παραιτηθεί και δεν έχει οριστεί διάδοχός του.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης κάλυπταν μια εβδομάδα που περιελάμβανε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου του Twitter και την αναστολή - και επαναφορά - των λογαριασμών δημοσιογράφων, μία κίνηση που επικρίθηκε έντονα από ειδησεογραφικούς οργανισμούς, ομάδες υπεράσπισης και αξιωματούχους σε όλη την Ευρώπη.

Την ίδια ώρα οι φωνές της Wall Street για την παραίτηση του Elon αυξάνονταν εδώ και εβδομάδες, ενώ πρόσφατα ισχυρά στελέχη της Tesla αμφισβήτησαν την εστίασή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Την Κυριακή, ωστόσο, είπε ότι δεν υπάρχει διάδοχος και ότι «κανείς δεν θέλει τη δουλειά που μπορεί πραγματικά να κρατήσει ζωντανό το Twitter».

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.