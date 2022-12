Ο Elon Musk ξεκίνησε δημοσκόπηση- Ρωτάει αν πρέπει να παραιτηθεί από CEO του Twitter (και όλοι ξέρουμε την απάντηση)

Απαντώντας σε χρήστη του Twitter αργότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Twitter είπε: «Δεν υπάρχει διάδοχος» κάνοντας αναφορά σε μία πιθανή αλλαγή του ρόλου του

O Elon Musk δεν σκοπεύει να αφήσει το κοινό ήσυχο, αντίθετα σκαρφίζεται διάφορα για να τραβάει την προσοχή. Πριν λίγες ώρες, είχε την ιδέα να κάνει μια δημοσκόπηση στο προφίλ του, ρωτώντας αν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη διοίκηση της εταιρείας. Ανάμεσα σε όσα πρόσθεσε ήταν και ότι θα συμμορφωθεί με το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης.

Η δημοσκόπηση είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στη 01:20 αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείξουν ότι έχει την αποδοχή που θα ήθελε. Απαντώντας σε χρήστη του Twitter αργότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Twitter είπε: «Δεν υπάρχει διάδοχος» κάνοντας αναφορά σε μία πιθανή αλλαγή του ρόλου του.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.