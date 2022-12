Ο Arnault είναι διευθύνων σύμβουλος της LVMH ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είχε πάρει τη θέση του Musk και πριν από μία εβδομάδα

Ο Elon Musk σύμφωνα με το Forbes, δεν έχει πλέον τα περισσότερα χρήματα στον κόσμο και αυτό γιατί ο Bernard Arnault τον εκτόπισε. Ο Musk μένει τώρα να παραδεχτεί ότι έχασε τον βαρύγδουπο τίτλο του εξαιτίας της περαιτέρω πτώσης της μετοχής της Tesla.

Η μετοχή της Tesla έχασε πάνω από τη μισή αξία της από τον Απρίλιο, όταν ο Musk έκανε την πρώτη κίνηση για την απόκτηση του Twitter. Συγκεκριμένα, η μετοχή της Tesla ήταν στα 340,79 δολάρια στις 13 Απριλίου, μία ημέρα προτού το Twitter αποκαλύψει ότι έκανε προσφορά ύψους 43,4 δισ. για την απόκτηση της πλατφόρμας. Στις αρχές της εβδομάδας νέα πτώση της μετοχής είχε ως αποτέλεσμα ο μεγιστάνας να χάσει περίπου 7 δισεκατομμύρια, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η περιουσία του πλέον ανέρχεται σε 177 δισ. έναντι 188 δισ. του Bernard Arnault.

Elon Musk is no longer the richest person in the world https://t.co/JHzFnU2kWy