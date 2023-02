O Elon Musk απέλυσε στέλεχος που κάποτε κοιμήθηκε στο πάτωμα του Twitter. Εξέπληξε κανέναν;

Η απόλυση της Esther Crawford μας δείχνει ότι στο τέλος της ημέρας, η δουλειά είναι απλώς δουλειά

Το ότι τα πράγματα στο Twitter δεν πηγαίνουν καλά, το γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε επίσης ότι ο Elon Musk ενδιαφέρεται περισσότερο για την προσοχή που λαμβάνει από τους followers, παρά για τους εργαζομένους. Υποσχέθηκε, ωστόσο, ότι οι περικοπές τελείωσαν – φυσικά, αθέτησε την υπόσχεσή του. Δεν το γνωρίζαμε με σιγουριά, αλλά το περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμέναμε, ήταν η απόλυση της Esther Crawford, ενός στελέχους που είχε την απόλυτη εμπιστοσύνη του δισεκατομμυριούχου και, στο παρελθόν, ανέβασε φωτογραφία από τη νύχτα που κοιμήθηκε στο πάτωμα αίθουσας συσκέψεων, στα κεντρικά της εταιρείας.

Η αποχώρησή της από το Twitter έκανε «θόρυβο», δικαίως. Καταρχάς, ήταν η product manager και ο Musk δεν απέλυσε μόνο την ίδια, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας της. Αυτό, από μόνο του, γεννά αμφιβολίες για το μέλλον της πλατφόρμας – πώς θα δημιουργήσεις ένα προϊόν, άλλωστε, αν δεν έχεις τα άτομα που ξέρουν τη δουλειά;

Έπειτα, η Crawford ήταν ένα από τα ελάχιστα άτομα που εμπιστευόταν ο Musk και εργαζόταν σκληρά για να πάρει ακόμη περισσότερες ευθύνες. Ως head του Twitter Blue, παράλληλα, έπαιζε ρόλο-κλειδί στη συνδρομητική υπηρεσία του μέσου, στην οποία οι χρήστες θα πληρώνουν 11 ευρώ τον μήνα.

Η Crawford δεν ήταν η μόνη, βέβαια. Αρκετά από τα άτομα που έχασαν τη δουλειά τους, ήταν ιδρυτές εταιρειών που είχε εξαγοράσει τo Twitter.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD