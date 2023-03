Silicon Valley: Λουκέτο στη διάσημη τράπεζα των ΗΠΑ μετά από πτώση 66% της μετοχής της

Η ρυθμιστική αρχή τραπεζών της Καλιφόρνιας έβαλε λουκέτο στην SVB Financial Group, θέτοντάς την σε καθεστώς διαχείρισης. Παράλληλα θα διαθέσει τα περιουσιακά στοιχεία της, ώστε να προστατευθούν οι καταθέτες

Η κρίση στην τράπεζα της Silicon Valley προκάλεσε αναταράξεις σήμερα στα διεθνή Χρηματιστήρια. Η ρυθμιστική αρχή (DFPI-Υπηρεσία Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας), επικαλούμενη την «έλλειψη ρευστότητας και την αφερεγγυότητα» της SVB ανέθεσε τη διαχείρισή της στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC), σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Η SVB είναι η πρώτη αμερικανική τράπεζα που κλείνει μετά την Almena State Bank του Κάνσας, το 2020.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής της SVB ανεστάλη νωρίτερα, αφού υποχώρησε έως και 66% στις προκαταρκτικές συναλλαγές. Νωρίτερα, σε ένα υπόμνημα προς τους υπαλλήλους της, η τράπεζα ανέφερε ότι προχωρά σε μια σειρά συνομιλιών για να καθορίσει τα επόμενα βήματά της. Ζήτησε μάλιστα από τους υπαλλήλους της να εργαστούν από το σπίτι «σήμερα και μέχρι νεωτέρας».

