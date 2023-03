Oscars 2023: Η Sarah Polley έστειλε το πιο δυνατό φεμινιστικό μήνυμα στην Ακαδημία, μέσα σε λίγες λέξεις

Η σκηνοθέτρια της ταινίας τα είπε όλα σε λίγες λέξεις

Μας απασχόλησε τόσο πολύ η ορατότητα των Ασιατών στα Όσκαρ (και πολύ καλά κάναμε), αλλά ξεχάσαμε να επικεντρωθούμε σε έναν από τους πιο σημαντικούς ευχαριστήριους λόγους της βραδιάς. Αυτόν της Sarah Polley.

H σεναριογράφος και σκηνοθέτρια της ταινίας "Women Talking" δεν ήταν υποψήφια για σκηνοθεσία, όπως και καμία άλλη γυναίκα. Είχε μιλήσει πρόσφατα για την ενόχλησή της, αλλά με υπαινικτικό τρόπο. Αυτή τη φορά το έκανε ευθέως, και πάρα πολύ έξυπνα.

Κέρδισε λοιπόν το πρώτο της Όσκαρ στην κατηγορία Προσαρμοσμένο Σενάριο και είχε κάτι να πει. «Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την Ακαδημία που δεν προσεβλήθη από τις λέξεις Women και Talking, και μάλιστα όταν η μία είναι δίπλα στην άλλη (αναφερόμενη στον τίτλο της ταινίας). Η Miriam Toews έγραψε ένα απαραίτητο μυθιστόρημα για μία δημοκρατία, μέσα στην οποία οι άνθρωποι, όταν δεν συμφωνούν στα πάντα, μπορούν να κάθονται σε ένα δωμάτιο και να το συζητούν, χωρίς τη χρήση βίας. Δεν μιλούν απλά, αλλά ακούνε».

Τα γεγονότα του βιβλίου βασίζονται σε αληθινά, που συνέβησαν σε μία απομονωμένη κοινότητα της Βολιβίας. Πρόκειται για την ιστορία των γυναικών που αποκαλύπτουν ένα σοκαριστικό μυστικό για τους άντρες της αποικίας. Επί χρόνια, νάρκωναν και βίαζαν τις γυναίκες. Η αλήθεια αποκαλύπτεται όταν εκείνες αποφασίζουν να κάνουν κάτι για αυτό. Το εξαιρετικό cast αποτελείται από τις Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDormand, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Kate Hallett, Liv McNeil και άλλους.

Η Polley είχε χάσει το Όσκαρ το 2008, με το σκηνοθετικό ντεμπούτο της, Away From Her, από το No Country for Old Men.