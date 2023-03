Ο Donald Trump μπορεί να συλληφθεί σήμερα - Οι κατηγορίες σε βάρος του και η επόμενη μέρα

Θα είναι η πρώτη ποινική υπόθεση εναντίον πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Ο Donald Trump είναι πολύ πιθανό να συλληφθεί σήμερα. Έτσι διαβάζουμε όλες αυτές τις μέρες, έτσι έχει προαναγγείλει άλλωστε κι ο ίδιος. Η αστυνομία σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως στη Νέα Υόρκη, το Los Angeles, την Washington, είναι ενισχυμένη εξαιτίας πιθανών αναταραχών, ενώ αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα μιλάμε για την πρώτη ποινική υπόθεση εναντίον πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η παρουσία των αστυνομικών αρχών είναι ενισχυμένη κι έξω από το Trump Tower στη Νέα Υόρκη. Όλα τα μέλη της αστυνομίας θα είναι με στολή σήμερα και θα βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να κινητοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης.

Η υπόθεση γνωστή ως Stormy Daniels εστιάζει στο πώς ο Trump αποζημίωσε τον πρώην δικηγόρο του, Michael Cohen, αφότου εκείνος κατέβαλε 130.000 δολάρια στην ηθοποιό ταινιών για ενήλικες, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Έτσι, εισαγγελέας του Manhattan ενδέχεται να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του άμεσα.

Donald Trump claimed on social media that he would be arrested on Tuesday and called for protests on his platform Truth Social. Politics editor Brianna Tucker and campaign reporter Dylan Wells will answer your questions on Tuesday, March 21 at 12 p.m. ET. https://t.co/7rFuuHgBj9