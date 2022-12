Ο Trump είπε ότι «η Αμερική χρειάζεται έναν υπερήρωα» και ντύθηκε superman

Υπόσχεται αποκαλύψεις, (λίγο ακόμη πιο εφιαλτικές από την ύπαρξή του)

Ο Donald Trump, μετά την τρομακτική αποκάλυψή του ότι θα κατέβει ξανά για πρόεδρος των ΗΠΑ το 2024, είπε να δημοσιεύσει ένα video, στο οποίο υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια σημαντική ανακοίνωση. Και θα σκεφτείτε πόσο πιο τρομακτικό να γίνει, αλλά πιστέψτε μας, μπορεί!

Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, ο επικίνδυνος ηγέτης, στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, έκανε την εξής δήλωση: «Η Αμερική χρειάζεται έναν υπερήρωα!». Έτσι είπε και αποφάσισε να γίνει ο superman με μουσική από ταινία της Marvel. Έτσι απλά, με μια κινούμενη εικόνα που δείχνει τον ίδιο να φοράει τη στολή που του δίνει υπερδυνάμεις για να καταστρέψει για μία ακόμη φορά τη χώρα (αν του ζητηθεί), ο Trump εμφανίζεται με το γράμμα T στο στήθος του ενώ φως βγαίνει από τα μάτια του.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποτυχία του να κερδίσει έδαφος με την ανακοίνωση της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2024 τον περασμένο μήνα, με μια πρόσφατη δημοσκόπηση να τον δείχνει 23 μονάδες πίσω από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Florida, Ronald Dion DeSantis .

All I can say is that those of us who have lost friends, fought with relatives, resigned positions, been called traitor, left our party, all because we saw very clearly what a con-man, huckster and fraud this man is, have never felt more vindicated. pic.twitter.com/9qrSNHg2re