Τι να κάνεις για να μην καταλήξει το παλιό σου Mac στα σκουπίδια

Η Apple έχει κάνει εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι ακατόρθωτο) το να μπει κάποιος στο Mac ενός χρήστη αν δεν γνωρίζει το password του

Αν δένεσαι με ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία, σε καταλαβαίνουμε. Μπορεί να θες να κρατήσεις το Mac σου για πάντα αλλά αναγκαστικά θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να το αποχαιρετήσεις.

Όσο εσύ ξεκινάς την αναζήτηση ενός ολοκαίνουργιου υπολογιστή, το παλιό σου Mac μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο σε κάποιον άλλον. Για να μην καταλήξει λοιπόν στα σκουπίδια, εξαιτίας των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας της Apple, αλλά στα χέρια κάποιου άλλου, υπάρχει τρόπος να προλάβεις το "e- waste".

Από το 2018, η Apple έχει κάνει εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι ακατόρθωτο) το να μπει κάποιος στο Mac ενός χρήστη αν δεν γνωρίζει το password του. Αυτό φυσικά έχει γίνει για λόγους ασφαλείας αλλά είναι απαίσιο για όποιον λατρεύει τα μεταχειρισμένα.

Αν λοιπόν σκέφτεσαι να πάρεις νέο υπολογιστή και σκέφτεσαι να πουλήσεις, να χαρίσεις ή να ανακυκλώσεις τον παλιό σου, δεν θα μπορείς να κάνεις δυστυχώς τίποτα από αυτά αν δεν ξεκλειδωθεί. Προκειμένου λοιπόν να το ξεκλειδώσεις, πρέπει να απενεργοποιήσεις το Find My.

Μετά από αυτή τη ρύθμιση, θα μπορεί να έχει οποιοσδήποτε άλλος πρόσβαση στο παλιό σου Mac, ακόμη κι αν έχεις διαγράψει εντελώς τον σκληρό σου δίσκο. Πριν λοιπόν αποφασίσεις να το αποχωριστείς, κάνε την απενεργοποίηση που θα δώσει παραπάνω ζωή στο Mac σου, ακολουθώντας τα εξής βήματα: System Settings > [Your name] > iCloud > Find My Mac. Μετά, επίλεξε Turn Off δίπλα από το "Find My Mac".