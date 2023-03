Water Lilies #1: O Ai Weiwei έφτιαξε με 650.000 lego τον εμβληματικό πίνακα του Monet

To μεγαλύτερο έργο του αποκαλύφθηκε στο Design Museum του Λονδίνου

Μια νέα εντυπωσιακή αναπαράσταση από 650.000 lego έγινε από τον Κινέζο καλλιτέχνη, Ai Weiwei, ο οποίος κατάφερε να κατασκευάσει το πίνακα "Water Lilies" του Claude Monet.

Το εξαιρετικό δημιούργημα του καλλιτέχνη έγινε στα πλαίσια της μεγάλης του έκθεσης "Ai Weiwei: Making Sense"στο Design Museum του Λονδίνου, και έχει τίτλο "Water Lilies #1". Έχει μήκος 15 μέτρων και αποτελείται από 650.000 τουβλάκια Lego σε 22 χρώματα.

#Ai Weiwei | https://t.co/Wi5tkZlL2Z | posted by afasia | daily entries on contemporary art and architecture #afasiaarchzine #afasiaarq



Water Lilies #1 . 2022 photos: © Ela Bialkowska/OKNO studio courtesy of the artist and Galleria Continua In advance of his first design-focu… pic.twitter.com/zMu2IqkgEa