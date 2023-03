Πόσο συχνά χρειάζεται (στ' αλήθεια) να πλένεις τα ρούχα σου;

Η απάντηση μάλλον θα σε εκπλήξει

Αν συνηθίζεις να πετάς στον κάδο με τα άπλυτα, ρούχα που έχεις φορέσει μόνο μία φορά, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσεις και να αλλάξεις συνήθεια. Οι ειδικοί καταλήγουν ότι δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες στο πλύσιμο των ρούχων, είναι περισσότερο θέμα «προσωπικής επιλογής».

Ίσως ανήκεις κι εσύ στα άτομα που βάζουν πλυντήριο παραπάνω από το κανονικό και ήρθε η ώρα να μάθεις (αν δεν το ξέρεις ήδη) ότι οι πολλές πλύσεις, όχι μόνο μειώνουν τη διάρκεια ζωής του ρούχου σου, αλλά αφήνουν και το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον.

Από την άλλη, δεν πρέπει να αργείς πολύ να βάλεις το επόμενο πλυντήριο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα δερματικά προβλήματα και μολύνσεις. «Ιδρώτας, νεκρά κύτταρα και μικροοργανισμοί όπως βακτήρια ή μύκητες μεταφέρονται μέσω των ρούχων», εξηγεί ο δερματολόγος Dr. Joshua Zeichner στη HuffPost. «Ένα λερωμένο ρούχο αφήνει διάφορους μικροοργανισμούς να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται. Αυτοί οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται πάνω στο ρούχο, μεταφέρονται στο σώμα σου αν το ξαναφορέσεις».

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι πρέπει να πλένεις πιο συχνά τα ρούχα που έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με το δέρμα σου. Αυτά που πρέπει να πλένονται καθημερινά, είναι όσα έχουν πάνω τους ιδρώτα ή κάποιο λεκέ. Αυτά είναι τα εσώρουχα, οι κάλτσες, οι φανέλες και τα ρούχα της γυμναστικής.

