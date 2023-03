Brooke Shields: «Ο Andre Agassi έσπασε όλα του τα βραβεία μετά το guest μου στα Φιλαράκια»

Το guest που λατρέψαμε εμείς, αλλά μίσησε ο τότε σύντροφός της

Ποιος μπορεί να ξεχάσει την Brooke Shields στα Φιλαράκια; Ένα από τα καλύτερα guests, σε έναν ρόλο που δεν περιμένει να τη δεις. Ως τρελή stalker του Joey, που δεν μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα από τον ρόλο του ως Dr. Drake Ramoray.

Εμφανίστηκε λοιπόν ως Erica στο επεισόδιο "The One After the Superbowl" το 1996, δίνοντας μία ερμηνεία που της εξασφάλισε αργότερα τη δική της σειρά, το "Suddenly Susan". Όλοι πέρασαν υπέροχα, εκτός από τον τότε σύντροφό της, τον τενίστα Andre Agassi.

Σε περίπτωση που δεν θυμάσαι, η Shields γλείφει τα δάχτυλα του Joey, μία σκηνή που αρχικά κόπηκε, αλλά οι παραγωγοί άλλαξαν γνώμη τελευταία στιγμή. «Ούρλιαζαν να το βάλουμε στο επεισόδιο. Εγώ, ως τρελή fan, θα έγλειφα τα δάχτυλά του, επειδή είναι τα χέρια μίας ιδιοφυίας. Ο Matt ήταν τόσο γλυκό. Μου είπε ότι είχε πλύνει τα χέρια του και ήταν καθαρά κι εγώ του είπα ότι είχα φάει μία μέντα», διηγείται στο The New Yorker.

Το αγόρι της όμως ήταν στο κοινό για να την υποστηρίξει, και όταν είδε αυτό με τα δάχτυλα, έφυγε τρέχοντας. «Πήγε σπίτι, έσπασε όλα του τα βραβεία και μου είπε ότι τον ρεζιλεύω και όλοι θα τον κοροιδεύουν. Κι εγώ αναρωτήθηκα τι συμβαίνει αφού επρόκειτο για κωμωδία».

Η Shields έμαθε αργότερα ότι ο Agassi ήταν χρήστης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, πράγμα για το οποίο έχει μιλήσει ο ίδιος ανοιχτά. «Νομίζω ότι αυτή η παράλογη συμπεριφορά συνδεόταν λογικά με αυτή του τη συνήθεια. Είχε μία ευερέθιστη συμπεριφορά και μείναμε στο πώς αισθανόταν αυτός και όχι στη δική μου επιτυχία». Το ζευγάρι παντρεύτηκε, παρόλα αυτά, την επόμενη χρόνια και παρέμεινε μαζί για δύο χρόνια.

«Είμαι διαζευγμένη, και στη δική μου περίπτωση, ο χωρισμός ήταν γρήγορος και εύκολος γιατί, όπως μου είπε ο Andre, είμαι πολύ τυχερή που δεν έχουμε παιδιά, αλλιώς δεν θα μου το έκανε τόσο εύκολο», δήλωνε η Shields το 2013. Σήμερα, ο Agassi είναι παντρεμένος με την επίσης τενίστρια Steffi Graf, αλλά έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που είχε κάποτε στις σχέσεις. «Ήταν μία περίοδος της ζωής μου, που δεν θα μπορούσα να είμαι παντρεμένος. Όταν μπαίνεις σε έναν γάμο, χρειάζεσαι δύο ανθρώπους που να μπορούν να καταλάβουν τον εαυτό τους. Κι εγώ σίγουρα δεν καταλάβαινα τον δικό μου».