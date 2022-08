Η Lisa Kudrow μιλά για τα Φιλαράκια, τον τρόπο που μεγάλωσε και την ανησυχία της για καριέρα στα 60

Η Phoebe μιλά για το παρελθόν αλλά και το παρόν της, που είναι γεμάτο επαγγελματικά projects

Η Lisa Kudrow είναι πλέον 59 ετών, αλλά κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Και εκείνη δεν μπορεί να πιστέψει ότι πλέον υπάρχει χώρος στο Hollywood για τις γυναίκες που πλησιάζουν τα 60 και δεν έχουν καμία πρόθεση να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους.

Αφού πέρασε την πανδημία βλέποντας μπόλικη τηλεόραση, έχει επιστρέψει κανονικά στη δουλειά, με βασική την παραγωγή της γενεαλογικής σειράς Who Do You Think You Are?, η οποία μετρά 11 κύκλους και δείχνει celebrities που, με τη βοήθεια ιστορικού, εντοπίζουν το οικογενειακό τους δέντρο, ταξιδεύοντας σε μέρη όπου έζησαν οι πρόγονοί τους.

Είδαμε επίσης το υποψήφιο για Emmy reunion των Friends, συμμετείχε στο Better Nate Than Ever από το Disney+, και έρχεται η ταινία The Parenting, μία κωμωδία τρόμου με τον Brian Cox. Όχι κι άσχημα λοιπόν για μία ηθοποιό που ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα 60.

Μιλά στο The Daily Beast για τη δική της παιδική ηλικία, και πώς ήθελε να ανακαλύψει την εβραική παράδοση, αν και ο πατέρας της δεν ήθελε να υπάρχουν θρησκευτικές πεποιθήσεις στο σπίτι του. «Έστειλα τον γιο μου σε εβραικό προνήπιο αλλά του έλεγαν όλοι ότι είναι Εβραίος, και εκείνος δεν ήθελε να κουβαλά μία ταμπέλα». Άκουγε new wave μουσική στο Λύκειο ή ό,τι εκπροσωπούσε ο Elvis Costello, λάτρευε τον David Bowie και τους New Order και της άρεσαν τα vintage ρούχα.

Όταν μιλά για τα Φιλαράκια, θεωρεί ότι το σημαντικότερο στοιχείο ήταν η σχέση του cast και ο σεβασμός που έτρεφε ο ένας για τον άλλο. Επιβεβαιώνει ότι διεκδίκησαν όλοι μαζί τα χρήματα που θα έπαιρναν αλλά αυτό που δεν ξεχνά είναι η σχέση τους. Δηλώνει ότι δεν την προσέγγισαν ποτέ για να κάνει ταινία για τα Φιλαράκια, γιατί αυτό θα ήταν απόφαση των δημιουργών Marta Kauffman και David Crane. «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει σήμερα με εμάς, αλλά με νεότερο cast. Όπως θα ήταν καλό να υπάρχει μεγαλύτερο diversity στην εκπροσώπηση».

Όσο για το αν μετανιώνει που τότε δεν υπάρχει η συμπεριληπτικότητα, πιστεύει απλώς ότι οι δημιουργοί έγραψαν με βάση τις δικές τους εμπειρίες, και όχι άλλων. «Αν μιλάμε ειδικά για κωμωδία, θες να γράψεις για αυτά που γνωρίζεις ήδη πολύ καλά. Και αυτό έκαναν».

Αναφέρεται επίσης στην 25η επέτειο της ταινίας Romy & Michele, στην οποία συμμετείχε ο Justin Theroux, ο άντρας που θα παντρευόταν σχεδόν 20 αργότερα την κολλητή της, Jennifer Aniston. «Δεν το θυμόμουν γιατί στα γυρίσματα απλώς συστηθήκαμε και τίποτα περισσότερο. Το θυμήθηκε εκείνος όμως και κατάλαβα από πού τον ξέρω. Ήταν τρομερή στιγμή!».