SpaceX: Εντυπωσιακές και πανέμορφες εικόνες της γης από το διάστημα (με κάθε λεπτομέρεια της)

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την εταιρεία του Elon Musk, με την γη να περιστρέφεται στο βαθύ σκοτάδι του σύμπαντος

Μπορεί να έχουμε δει ξανά φωτογραφίες από τη γη στο διάστημα, ωστόσο κάθε φορά παραμένουν εντυπωσιακές και πανέμορφες. Αυτή τη φορά, δορυφόρος της SpaceX από το διάστημα, κατέγραψε ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο φαίνεται με λεπτομέρεια η περιστροφή της γης, μέσα στο βαθύ σκοτάδι του σύμπαντος.

Παρά την απόσταση του δορυφόρου με την γη, ο πλανήτης μας διακρίνεται με λεπτομέρεια, καθώς φαίνονται αναλυτικά τα σύννεφα, η στεριά αλλά και οι ωκεανοί.

Η εταιρεία του Elon Musk, η SpaceX κατέγραψε το εν λόγω πλάνο στις 17 Μαρτίου από τον πύραυλό της Falcon 9 κατά τη διάρκεια αποστολής για την ανάπτυξη των δορυφόρων SES-18 και SES-19 της Northrop Grumman.



Αν και οι εικόνες της Γης έρχονται τακτικά από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον πλανήτη σε ύψος 250 μιλίων, οι απεικονίσεις που αποστέλλονται από αυτόν είναι συνήθως πολύ κοντινές για να δείξουν την ολότητα της γης. Το βίντεο της SpaceX παραπέμπει στις εικόνες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 17 το 1972, σε ύψος 28.000 μιλίων.

View from the second stage following last week's launch of SES-18 and SES-19 to a geosynchronous transfer orbit pic.twitter.com/GbSbq6ob2m