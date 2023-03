Ένα όνομα που «συμβολίζει την περιέργεια, το αιώνιο ερώτημα και τέτοια»

Η Grimes και ο πατέρας των παιδιών της/τύραννος του Twitter, Elon Musk, αλλάζουν το όνομα και της δεύτερης κόρης τους. Τώρα, λέγεται ερωτηματικό. Κυριολεκτικά “?”, σαν τη μεταξύ τους σχέση - ίσως αυτή η σχέση να τους ενέπνευσε, κανείς δεν ξέρει. Όποιο κι αν ήταν το inspo, εμείς μείναμε με την απορία (δεν είναι κακό αστείο για τη μικρή ?, πράγματι απορήσαμε) για το πώς προφέρεται το όνομα ενός ακόμη μέλους αυτής της οικογένειας. Ακόμη δεν είμαστε σίγουροι για την πρωτότοκη X Æ A-Xii κι έχει περάσει τόσος καιρός.

Στις 24 Μαρτίου, σε tweet της, η experimental-pop τραγουδίστρια μας έδειξε τη ? να φορά κόκκινο φορμάκι, με βαμμένο κατακίτρινο χνούδι στο κεφάλι, θυμίζοντάς μας την πραγματική κατάσταση της ψυχικής μας υγείας. «Είναι αρκετά αγνώριστη εδώ αφού καλεί τον Goku ή κάτι τέτοιο», έγραψε εξηγώντας γιατί πόσταρε το παιδί.

Κάποιος αποκάλεσε “baby sailor mars” το μωρό, οπότε η Grimes τον διόρθωσε. «Είναι η Υ τώρα, ή ‘Why?’ ή σκέτο ? (αλλά η κυβέρνηση δεν το αναγνωρίζει αυτό)», του έγραψε, ενώ πρόσθεσε πως το όνομα «συμβολίζει την περιέργεια, το αιώνιο ερώτημα και τέτοια».

Εντάξει, δεν είναι τόσο κακό - έδωσε και υλικό για memes.

