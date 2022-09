H Grimes δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της κόρης της με τον Elon Musk, Exa Dark Sideræl

Περήφανη η μουσικός για τη μικρή τους κόρη που χορεύει techno και ακουμπάει βιβλίο του Νίτσε

Μπορεί να την ακούμε συχνότερα λόγω της σχέσης της με τον Elon Musk, αλλά η Grimes είναι πολλά περισσότερα από σύζυγος του πιο πλούσιου ανθρώπου στον πλανήτη. Μουσική παραγωγός, ηχολήπτρια, γραφίστρια και σκηνοθέτης: είναι λίγα από τα όσα πολλά έχει καταφέρει στην καριέρα της. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική στις αρχές των '00s και μέχρι σήμερα επιμένει να είναι η μοναδική παραγωγός όλου του έργου της, κάτι που είναι εντυπωσιακό, δεδομένου ότι αναφερόμαστε στην pop του 21ου αιώνα. Περιττό βέβαια να πούμε πως μέσα στην καριέρα της στην μουσική, έχει σπουδάσει και νευροϊατρική σε πανεπιστήμιο του Καναδά.

Ταυτόχρονα, βέβαια, είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση διασημότητας, καθώς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετές φορές με τις δηλώσεις της. Πέρα από τους χωρισμούς και τις επανασυνδέσεις με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη, η Grimes έχει δηλώσει πως επιθυμεί αυτιά ξωτικού και δόντια βαμπίρ, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει "παρατήσει" τον Musk για να συνεχίσει την ομοφυλόφιλη σχέση της. Αλλά και γενικότερα μεταξύ του ζευγαριού έχει υπάρξει αρκετό drama, με υποτιμιτικά σχόλια του Musk για ομοφυλόφιλους, και ενώ οι δυο τους έχουν αποκτήσει ένα παιδί, έχουν χωρίσει, τα έχουν ξαναβρεί και έχουν αποκτήσει το δεύτερο παιδί τους, μέσω παρένθετης μητέρας.

Μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τόσο περίεργα ονόματα που έχουν δώσει στα παιδιά τους, τα οποία... δεν ξέρουμε πως ακριβώς μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε. Το πρώτο τους παιδί, το έχουν ονομάσει «X Æ A-12». Ενώ την δεύτερη κόρη τους, «Exa Dark Sideræl Musk». Τι φάση;

Αυτήν την φορά η Grimes ήθελε να δείξει πόσο ψαγμένη είναι τόσο η ίδια, όσο και η δεύτερη κόρη του ζευγαριού, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά φωτογραφία μαζί της. Η κόρη τους ήρθε στον κόσμο, τον Δεκέμβρη του 2021 και στην πρώτη της φωτογραφία φαίνεται αξιαγάπητη με την ροζ κορδελίτσα της στο κεφάλι:

