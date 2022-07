Ο πατέρας του Elon Musk είχε αποκτήσει κρυφά παιδί με τη θετή του κόρη

Η Jana Bezuidenhout είναι η θετή κόρη του Errol Musk από τα 4 της

Μπορεί το τελευταίο διάστημα, ο Elon Musk να μονοπωλεί την προσοχή του κόσμου και των social δεδομένου ότι αποσύρθηκε από τη συμφωνία εξαγοράς του Twitter, αλλά τις τελευταίες ώρες, ο πατέρας του, Errol Musk του κλέβει τα πρωτεία.

Πριν λίγο καιρό, μάθαμε ότι ο μεγιστάνας της Tesla έκανε δίδυμα στα κρυφά με την 36χρονη διευθύντρια επιχειρήσεων της εταιρείας του Neuralink, Shivon Zilis, όσο περίμενε το δεύτερο παιδί του με τη Grimes. Όπως φαίνεται, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του κατά γράμμα αφού μόλις έγινε γνωστό από νέα του συνέντευξή, ότι κι εκείνος είχε κάνει κρυφά ένα παιδί με την θετή του κόρη, Jana Bezuidenhout.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν στα σχέδια. Αλλά ζούσαμε μαζί. Η Jana έμεινε εδώ για περίπου 18 μήνες αφού γεννήθηκε ο Rushi». Πάντως, οι δυο τους δεν μένουν πια μαζί: «Αυτό το πράγμα δεν είναι πρακτικό. Γίνεται 35 στα επόμενα γενέθλιά της, οπότε, προχωράει. Αν ζω ακόμη, μπορεί τελικά να καταλήξει πάλι μαζί μου. Είναι δύσκολο. Θα προτιμούσα να τους έχω εδώ. Αλλά η Jana ήρθε και πέρασε μερικές μέρες εδώ πριν περίπου έξι μήνες και τα παιδιά άρχισαν να μου τη δίνουν στα νεύρα».

Να θυμίσουμε ότι τα δίδυμα του γιου του, Elon, ήρθαν στη ζωή υπό άκρα μυστικότητα τον Νοέμβριο, λίγες εβδομάδες προτού ο Musk και η Claire Boucher, η μουσικός που είναι γνωστή ως Grimes, αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους μέσω παρένθετης, τον Δεκέμβριο.

Elon Musk had twins last year with one of his top executives



Musk, who has been an outspoken advocate of bringing more babies into the world, now has nine known children.



