Donald Trump: Αντιμέτωπος με ποινική δίωξη και 30 κατηγορίες εις βάρος του

Για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ, ασκείται ποινική δίωξη εις βάρος πρώην Προέδρου

Σύμφωνα με τους New York Times, ο πρώην πρόεδρος την ΗΠΑ, Doland Trump, αναμένεται να παραδοθεί οικειοθελώς στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες στις 4 Απριλίου. Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά, που πρώην πρόεδρος της Αμερικής, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις.

Η εισαγγελία του Μανχάταν ανακοίνωσε χθες το βράδυ της Πέμπτης ότι επικοινώνησε με δικηγόρο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ για να οργανωθεί η «παράδοσή του» ενώπιον της δικαιοσύνης της Νέας Υόρκης, επισημοποιώντας πως πράγματι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για την υπόθεση της πληρωμής στην πορνοστάρ Stormy Daniels το 2016.

Συγκεκριμένα ο Trump, βρίσκεται αντιμέτωπος με 30 κατηγορίες που σχετίζονται με επιχειρηματική απάτη με βάση το κατηγορητήριο από σώμα ενόρκων του Μανχάταν, το οποίο εξέτασε την υπόθεση της πληρωμής για εξαγορά σιωπής από την πορνοστάρ Stormy Daniels.

Breaking News: A grand jury in New York has voted to indict Donald Trump over his role in a hush money payment to a porn star, according to four people with knowledge of the matter. https://t.co/2p3Rlr0abC pic.twitter.com/JhSJLKoMny

«Φαίνεται πως το 2016, ο Trump κατέβαλε το ποσό των 130.000 δολαρίων προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της διάσημης πορνοστάρ, λίγο καιρό πριν από την εκλογική του νίκη», αποκάλυψε η εφημερίδα New York Times.

«Επικοινωνήσαμε απόψε με δικηγόρο του Trump για να συντονιστεί η παράδοσή του ενώπιον του εισαγγελέα του Μανχάταν για την απαγγελία κατηγοριών ενώπιον δικαστηρίου της Νέας Υόρκης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της εισαγγελίας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατόπιν ψηφοφορίας σώματος ενόρκων.

Το κατηγορητήριο παραμένει για την ώρα «σφραγισμένο» και η ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας δεν έχει οριστεί ακόμη, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Και ενώ όλα τα παραπάνω έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο Trump βλέπει «πολιτικό διωγμό», «κυνήγι μαγισσών» και «ανάμιξη στις εκλογές» του 2024, στις οποίες ελπίζει να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο.

«Αυτός είναι πολιτικός διωγμός και ανάμιξη στις εκλογές στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, προεξοφλώντας πως η υπόθεση αυτή θα αποβεί «σε βάρος του Τζο Μπάιντεν», του διαδόχου του και πιθανού αντιπάλου του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Οι κατηγορίες, που προέκυψαν από την έρευνα υπό τον δημοκρατικό εισαγγελέα του Μανχάταν, τον Alvin Bragg, ενδέχεται να μεταμορφώσουν την κούρσα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024.

Ο Trump είχε ήδη ξεκαθαρίσει προ ημερών πως θα συνέχιζε την εκστρατεία του για να εξασφαλίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ώστε να είναι ο υποψήφιος του κόμματος στις εκλογές ακόμη κι αν του ασκείτο ποινική δίωξη. Επίσης αρνείται τις κατηγορίες περί πληρωμής στην Stormy Daniels και το «κουνελάκι του playboy» Karen McDougal.

Το σώμα ενόρκων που συγκάλεσε ο Μπραγκ τον Ιανουάριο άρχισε να αξιολογεί στοιχεία σχετικά με τον ρόλο του Trump στην πληρωμή της Daniels λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, τις οποίες κέρδισε.

Η Daniels, γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτης αισθησιακών ταινιών, είπε πως έλαβε τα χρήματα σε αντάλλαγμα τη σιωπή της, σχετικά με μια σεξουαλική επαφή που είχε με τον Trump το 2006. Ο προσωπικός δικηγόρος του πρώην προέδρου, Michael Cohen, έχει πει ότι ο Trump έδωσε εντολή για πληρωμές στην Daniels και σε μια δεύτερη γυναίκα, το πρώην μοντέλο του Playboy, η οποία επίσης είπε ότι είχε σεξουαλική σχέση μαζί του. Ο Donald Trump έχει αρνηθεί ότι είχε σχέσεις με οποιαδήποτε από τις δύο γυναίκες.

NEW-YORK, USA:



Former US President Donald Trump likely to be charged with a crime over allegations he covered up hush money payments to ex-Adult film actress Stormy Daniels...



Trump will be the first former US president to be indicted on criminal charges… pic.twitter.com/W4RDg4iWlM