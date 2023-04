Έτσι θα διαχειριστείς καλύτερα τα οικονομικά σου τον Απρίλιο

Οι συμβουλές έρχονται κατευθείαν από τους ειδικούς

Αν ο προηγούμενος μήνας σε απογοήτευσε οικονομικά, υπάρχει τρόπος να κάνεις καλύτερη διαχείριση των χρημάτων σου αυτόν τον μήνα. Ο Απρίλιος μόλις μπήκε κι επειδή έρχονται και οι διακοπές του Πάσχα, καλό είναι να υιοθετήσεις τις παρακάτω στρατηγικές που θα σώσουν την τσέπη σου.

Το οικονομικό κομμάτι χρειάζεται πειθαρχία, στρατηγική και καλή διαχείριση, σύμφωνα με τους ειδικούς οπότε ρίξε μια ματιά παρακάτω και σκέψου τι μπορείς να εφαρμόσεις από σήμερα κιόλας:

Ξέρουμε όλοι ότι η κάρτα βολεύει όσο τίποτα, δεν χρειάζεται να βγάζεις χρήματα και με ένα πέρασμα είσαι έτοιμος. Ωστόσο είναι γεγονός πως με τα μετρητά έχεις καλύτερο έλεγχο και εικόνα του πόσα χρήματα χαλάς. Με τις ηλεκτρονικές αγορές εύκολα μπορείς να ξεφύγεις και να μην έχεις καθαρή εικόνα του ποσού που έχεις χαλάσει.

Δεν λέμε να είσαι με την ατζέντα στο χέρι, ωστόσο το να έχεις πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να σε βοηθήσει να υπολογίζεις τα έξοδα σου και να μην είσαι εκτός budget. Κάνε προγραμματισμό και μην κάνεις απερίσκεπτες αγορές γιατί στα μισά του μήνα θα κοιτάζεις τον λογαριασμό και το ποσό που αναγράφει, με τρόμο.

Είναι χρυσός κανόνας το να χαλάς λιγότερα χρήματα, απ' όσα παίρνεις. Βάλε τα όρια σου και κάθε μήνα έχε ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα ξοδέψεις, χωρίς όμως να υπερβαίνεις το εισόδημα σου. Αν τα καταφέρεις, τότε θα μπορείς στη συνέχεια να κάνεις το παρακάτω και μπράβο σου.

3. Budget using the 50/30/20 rule.



• 50% for needs

• 30% for wants

• 20% towards saving/investing



This is the bare minimum!