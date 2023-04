Η Angelina Jolie αφήνει την υποκριτική και ανοίγει το δικό της fashion brand με κοσμήματα και ρούχα

H διάσημη ηθοποιός φαίνεται να έχει προχωρήσει στο επόμενο επιχειρηματικό της βήμα

Η Angelina Jolie πέρα από την υποκριτική, έχει αφοσιωθεί στην φιλανθρωπία, τον ακτιβισμό, αλλά και την επιχειρηματικότητα. Πέρα από το brand κρασιών, για το οποίο ακόμη βρίσκεται στα δικαστήρια με τον Brad Pitt, ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμη επιχειρηματικό βήμα, το οποίο φαίνεται πως έχει ήδη ενθουσιάσει τους fans της (και όχι μόνο).



Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής tabloit «The Sun», η διάσημη ηθοποιός κατέθεσε αίτηση για να εξασφαλίσει τη χρήση του εμπορικού σήματος "Atelier Jolie" για το νέο της επιχειρηματικό πρότζεκτ που περιλαμβάνει σχέδια για το λανσάρισμα σειράς με ρούχα και κοσμήματα.

