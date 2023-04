Ρωσία: Έκρηξη στο ηφαίστειο Σιβελούτς- Σε ύψος 10 χλμ. η τέφρα

Υπάρχει κίνδυνος για τα αεροσκάφη

Έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο Σιβελούτς, το βορειότερο ενεργό στη χερσόνησο Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, προκαλώντας νέφος ηφαιστειακής τέφρας.

Το ηφαίστειο εισήλθε σήμερα σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, εκλύοντας νέφος ηφαιστειακής τέφρας που έφθασε σε υψόμετρο 10 χιλιομέτρων, εγείροντας κίνδυνο για τα αεροσκάφη που κινούνται στην περιοχή, προειδοποίησε η ομάδα διαχείρισης της ηφαιστειακής έκρηξης.

Η ομάδα εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για την πολιτική αεροπορία, τονίζοντας πως μπορεί να εκτοξευθεί ηφαιστειακή τέφρα ακόμη και σε ύψος 15 χιλιομέτρων ανά πάσα στιγμή. «Η συνεχιζόμενη (ηφαιστειακή) δραστηριότητα μπορεί να πλήξει διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που πετούν χαμηλά», προειδοποίηση.

🌋 The mighty #Shiveluch volcano in Russia's Kamchatka has gone full eruption mode - volcanic ash emissions has reached 20km, right into the stratosphere. #HappeningNow



Gorgeous video of the ash cloud to remind us of the beauty and the force of nature 👇 pic.twitter.com/eQ6TNgfLR1