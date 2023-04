Σκηνές χάους στη Γαλλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα κεντρικά της LVMH

Νέες διαδηλώσεις σημειώνονται στη Γαλλία ενόψει της κρίσιμης αυριανής δικαστικής απόφασης όσον αφορά τη συνταγματικότητα της μεταρρύθμισης Μακρόν για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη

Νέο γύρο διαδηλώσεων έχουμε σε όλη τη Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να φωνάζουν ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τη συνταγματικότητα της μεταρρύθμισης.

Στο Παρίσι, καθώς χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν κατά μήκος της καθορισμένης διαδρομής διαμαρτυρίας κι ορισμένοι διαδηλωτές που κρατούσαν αναμμένες φωτοβολίδες κατευθύνθηκαν για το Συνταγματικό Συμβούλιο , το οποίο θα αποφασίσει την Παρασκευή αν θα ακυρώσει οποιοδήποτε ή όλα τα μέρη του σχετικού νόμο.

FRANCE - Now LVMH headquarters in Paris have been stormed by protesters.



Fury on the streets, the day before the court decision.



pic.twitter.com/phuOtY3YnY