Kylie Jenner: Το αμάξι της στο σπίτι του Timothée Chalamet επιβεβαιώνει (;) τη σχέση τους

Μια ακόμη απόδειξη πως Kylie Jenner και Timothée Chalamet είναι μαζί (και ας μην θέλει κανείς να το πιστέψει)

Όσο το κοινό αρνείται να αποδεχτεί τα πρώτα δημοσιεύματα που θέλουν την Κylie Jenner να είναι ζευγάρι με τον Timothée Chalamet, εκείνη φαίνεται πως τις προάλλες τον επισκέφθηκε στο σπίτι του.

Αυτό τουλάχιστον φανερώνει το αυτοκίνητό της, το οποίο σύμφωνα με το ΤΜΖ, εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού.

Kylie Jenner’s car has been spotted in Timothée Chalamet’s driveway amid dating rumors, TMZ reports. pic.twitter.com/FOPCkxQAkP