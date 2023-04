Αλέξης Γεωργούλης: Έρχονται νέες καταγγελίες εναντίον του- Οι ποινές αν βρεθεί ένοχος για βιασμό

Οπως έχει διαρρεύσει, υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις που ενδεχομένως να εμπλέκονται με τον ευρωβουλευτή και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες καταγγελίες

Μετά την εις βάρος του καταγγελία από το 2020 για βιασμό και ξυλοδαρμό της Ελένης Χρονοπούλου, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη. Οπως έχει διαρρεύσει, υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις που ενδεχομένως να εμπλέκονται με τον ευρωβουλευτή και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες καταγγελίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Political της Τετάρτης, στο κάδρο πλέον μπαίνουν δύο επιπλέον πρόσωπα. Πρόκειται, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, για μία ασκούμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Με βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα η υπόθεση φέρεται να έλαβε χώρα το 2019 αλλά δεν υπήρξαν νομική εξέλιξη και καταγγελία, παρότι πήρε διαστάσεις στην Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη γυναίκα φέρεται να είναι έτοιμη να καταγγείλει τον Αλέξη Γεωργούλη για σεξουαλική κακοποίηση αλλά και ξυλοδαρμό. Πλέον, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, και η δεύτερη κοπέλα που έχει υποστεί κακοποίηση ετοιμάζεται να επισημοποιήσει την καταγγελία της και φέρεται να έχει απευθυνθεί σε δικηγόρο γι’ αυτό.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Γεωργούλης αρνείται τις κατηγορίες της Ελένης Χρονοπούλου για βιασμό και σωματική βλάβη και σημειώνει ότι επιθυμία του είναι να «χυθεί όλο το φως σε αυτή την υπόθεση». Οι δικηγόροι του, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι ο Αλέξης Γεωργούλης ενημερώθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή για την καταγγελία σε βάρος του από την πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα και ζήτησε αμέσως άρση της ασυλίας του. Σκοπεύει δε, να συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ανάρτηση της Ελένης Χρονοπούλου κατά του Αλέξη Γεωργούλη

Χθες η Ελένη Χρονοπούλου, αφού διέρρευσε το όνομά της για την υπόθεση βιασμού και σωματικής βλάβης από τον Αλέξη Γεωργούλη, πριν από 3 χρόνια, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση όπου ξεκαθαρίζει από την πλευρά της την υπόθεση.

«Πριν από 3 χρόνια, στις αρχές του 2020, προχώρησα σε καταγγελία κατά συγκεκριμένου Έλληνα ευρωβουλευτή για τα αδικήματα του βιασμού και της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία ενδεχομένως θα αποβεί επώδυνη για εμένα, την οικογένεια μου, τους οικείους μου, όπως δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει με τα θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Το έπραξα όμως θεωρώντας ότι το οφείλω στον εαυτό μου αλλά και σε κάθε γυναίκα που μπορεί να βρεθεί σε ανάλογη θέση» ανέφερε σε ανάρτηση μέσω Facebook. Η καταγγελία μου έγινε την επόμενη μέρα του συμβάντος προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία (ιατροδικαστικές εκθέσεις, κ.α.) και 4 μήνες μετά, τον Μάιο 2020, ένιωσα έτοιμη να δώσω και το όνομα του θύτη στις βελγικές αρχές, οι οποίες είναι και οι μόνες αρμόδιες για το χειρισμό της υπόθεσης. Τα 3 αυτά χρόνια επέλεξα απολύτως συνειδητά να αντιμετωπίσω το ζήτημα μόνο με τους δικηγόρους μου, χωρίς να ενημερώσω κανέναν άλλο, ούτε καν την οικογένειά μου την οποία προσπάθησα να προστατεύσω με κάθε τρόπο. Η δε δημοσιοποίηση του γεγονότος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έγινε μετά το επίσημο αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή μετά από ενδελεχή εξέταση της υπόθεσης».

Όπως είπε μάλιστα «η χθεσινή διαρροή του ονόματός μου έγινε προφανώς χωρίς τη συναίνεσή μου και αποτελεί από μόνη της μια σοβαρότατη παραβίαση της ιδιωτικότητάς μου αλλά και της ποινικής διαδικασίας. Είναι δε λυπηρό κάποιοι που παριστάνουν τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο βωμό της πολιτικής διαχείρισης, να με βάζουν στη δίνη χυδαίων και εξοργιστικών επιθέσεων. Στην πολιτική βρίσκομαι για να παλέψω, μέσα από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, για τις ιδέες και τις αρχές μου και δεν επιθυμώ η όποια δημόσια παρουσία μου να καθορίζεται από αυτή την δυσάρεστη για μένα υπόθεση. Έχει έρθει ο καιρός το αίσθημα ντροπής και ενοχής να μη βαραίνει τα θύματα, αλλά τους δράστες ανάλογων περιστατικών και όσους τους ανέχονται».

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι του Αλέξη Γεωργούλη

«Ο κ. Γεωργούλης ενημερώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 2023 από το Γραφείο της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ως προς το αίτημα της Εισαγγελίας των Βρυξελλών για την άρση της ευρωβουλευτικής του ασυλίας, ύστερα από καταγγελία που έχει γίνει εις βάρος του και για την οποία δεν είχε καμία απολύτως γνώση. Την ίδια ημέρα ανταποκρίθηκε, αιτούμενος και ο ίδιος της άρση της ασυλίας του, με σκοπό να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να διαλευκανθεί η υπόθεση. Τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2023, έγινε και η ανάλογη ανακοίνωση από το Προεδρείο στην Ολομέλεια. Ο κ. Γεωργούλης αρνείται επισήμως και κατηγορηματικά τις κατηγορίες που στρέφονται εναντίον του και επιθυμεί οπωσδήποτε το ταχύτερο δυνατόν να χυθεί όλο το φως σε αυτήν την υπόθεση που μόλις του γνωστοποιήθηκε. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο βελγικό δικαστικό σύστημα με το οποίο σκοπεύει να συνεργαστεί ενεργά. Οι Βέλγοι δικηγόροι του, Me Cedric Vergauwen και Me Olivia Venet, έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον ανακριτή και θα επικοινωνήσουν σε εύθετο χρόνο σχετικά με αυτήν τη δικογραφία για την οποία ο κ. Γεωργούλης θεωρείται αθώος.

Έως τότε, δεν μπορούμε να προβούμε σε καμία περαιτέρω δήλωση πέραν αυτής της αθωότητας του. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι Me Cedric Vergauwen, Me Olivia Venet, Σταματίνα Μαλλά».

Οι ποινές αν κριθεί ένοχος

Ο δικηγόρος Βρυξελλών, Νίκος Κορογιαννάκης, ανέφερε μιλώντας στο Mega πως για την καταγγελία του βιασμού εάν ο Αλέξης Γεωργούλης κριθεί ένοχος από τις βελγικές αρχές, η ποινή ανέρχεται από 5 έως 10 χρόνια. Όπως γίνεται σαφές μάλιστα, η ποινή εκτίεται, δεν εξαγοράζεται.

Αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα που έχει διαρκέσει η έρευνα των αρχών στην υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη, ανέφερε ότι «η διάρκεια της δικαστικής έρευνας είναι προφανώς πολύ μεγάλη είναι ασυνήθης για τα βελγικά δεδομένα. Δεν έχω απάντηση γιατί μια τέτοια έρευνα μπορεί να κράτησε τρία χρόνια. Πάντως δεν συμβαίνει συχνά αυτό και δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Είμαστε ακόμα πολύ στο σκοτάδι και από τη δική μου πλευρά θέλει πολύ προσοχή. Η έννοια των ιατρικών εξετάσεων μπορεί να είναι αποδείξεις για εκχυμώσεις, για χτυπήματα τα οποία δεν ταυτοποιούν τον δράστη. Μπορεί να είναι και γενετικό υλικό το οποίο πάλι δεν ταυτοποιεί τον δράστη μέχρι να αρθεί η ασυλία του και να υπάρχει ταυτοποίηση».

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, η δίκη για την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη θα γίνει στο Βέλγιο εφόσον στην καταγγελία αναφέρεται πως η επίθεση έγινε εκεί και σημείωσε ότι «σε αυτού του είδους τις υποθέσεις, αν είναι γνωστή η καταγγελία και αν έχει ειπωθεί το όνομα του πιθανού δράστη είναι ανεξήγητο γιατί έχει διαρκέσει τόσο».

Ο δρόμος προς την άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη

Το αίτημα για άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη μεταφέρεται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η Επιτροπή θα ψηφίσει εντός των επόμενων δύο εβδομάδων και στη συνέχεια το αίτημα θα επιστρέψει στην Ολομέλεια και θα ξεκινήσει η διαδικασία άρσης της ευρωβουλευτικής ασυλίας του.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, σε περίπτωση που αρθεί η ασυλία του, ο Αλέξης Γεωργούλης θα πρέπει να συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές και αν αυτές τον κρίνουν υπεύθυνο φυγής ή ότι θα μπορούσε να παρακωλύσει τη δικαστική έρευνα ή ακόμα και αν κριθεί ύποπτος για άλλες αξιόποινες πράξεις, τότε υπάρχει η πιθανότητα να προφυλακιστεί μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Παράλληλα ο Αλέξης Γεωργούλης διατηρεί την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτής μέχρι τις επόμενες εκλογές, ακόμα κι αν βρίσκεται καταδικασμένος στη φυλακή, όπως συνέβη και στην περίπτωση του καταδικασμένου για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Γιάννη Λαγού.