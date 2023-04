ΗΠΑ: Χρήστες του Facebook τα τελευταία 16 χρόνια, ίσως πάρουν αποζημίωση από τη Meta

To 2018 ο κολοσσός του Mark Zuckerberg, κατηγορήθηκε για διαρροή προσωπικών δεδομένων από χρήστες, χωρίς τη συγκατάθεση τους και πλέον δικαιούνται αποζημίωση

Σύμφωνα με την Washington Post, oι χρήστες των ΗΠΑ που χρησιμοποιούσαν το Facebook τα τελευταία 16 χρόνια, μπορεί να είναι ανάμεσα στους δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης από τη Meta.



Για αρχή οφείλουν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης στο πλαίσιο ομαδικού διακανονισμού ύψους 725 εκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος επιτεύχθηκε μετά από αγωγή κατά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανήκει στη Meta.

Some money may be coming your way if you used Facebook sometime between May 2007 and December 2022. https://t.co/sWaqkz3Cu6