Ποιος είναι ο hot σωματοφύλακας του βασιλιά Καρόλου που ξεχώρισε στην τελετή στέψης

Tο κοινό τον έχει ήδη αναδείξει ως τον πιο όμορφο και hot σωματοφύλακα της Βρετανίας, με το ψευδώνυμο "Major Eye Candy"

Μπορεί η Βρετανία να παραληρεί, όμως σίγουρα δεν είναι για τον νέο της βασιλιά. Μάταια ο Κάρολος προσπαθεί να κλέψει τις εντυπώσεις, αφού μια ο μικρός πρίγκιπας Louis και οι εκφράσεις του, μια οι συγκρίσεις με την Βασίλισσα Ελισάβετ, δεν βοηθούν και πολύ.



Μέσα σε όλα όμως, έχουμε και τον Major Johnny Thompson, τον 39χρονο υπασπιστή του παλατιού, ο οποίος είναι το «όνειρο κάθε ρομαντικού κοριτσιού», όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα. Ο (διάσημος πλέον) σωματοφύλακας, όχι μόνο κατάφερε να ξεχωρίσει, αλλά στην πραγματικότητα έδωσε έναν λόγο παραπάνω για να παρακολουθεί κανείς τα βασιλικά δρώμενα.



Ο Major Johnny Thompson είχε αναδειχθεί ως ο πιο υψηλόβαθμος σωματοφύλακας της Βασίλισσας Ελισάβετ και πλέον ανήκει στο 5ο Τάγμα του Βασιλικού Συντάγματος της Σκωτίας. Μεταξύ άλλων, έχει ξεχωρίσει αρκετές ακόμη φορές στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα στην κηδεία της Βασίλισσας, αλλά και στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ρόλος του πέρα από την ασφάλεια και την προστασία των βασιλικών μελών, είναι να βοηθά τον Βασιλιά στα καθημερινά του καθήκοντα, να στέκεται δίπλα του σε δημόσιες εκδηλώσεις και να φροντίζει τις άμαξες που χρησιμοποιούνται στις επίσημες τελετές. Ο γοητευτικός σωματοφύλακας, υπηρετεί εδώ και αρκετά χρόνια στον Βρετανικό στρατό, ενώ έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Aberystwyth το 2004 με πτυχίο στα οικονομικά, την πολιτική και τις διεθνείς σπουδές.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπασπιστής του Καρόλου, έχει βρεθεί και στην Ελλάδα, όταν συνόδεψε τον νυν Βασιλιά στην ιστορική επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821.

