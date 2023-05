Rihanna: Αυτό είναι το όνομα του πρώτου της παιδιού (και η ιστορία πίσω από αυτό)

Η αποκάλυψη για το όνομα, ήρθε έναν χρόνο μετά την γέννηση του μικρού

Δεκατρείς Μαΐου του 2022 ήρθε στον κόσμο, ο πρώτος γιος της Rihanna και του A$AP Rocky, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της διάσημης τραγουδίστριας. Εδώ και έναν χρόνο, βλέπουμε την Rihanna να απολαμβάνει την μητρότητα, να μιλάει κατά καιρούς ανοιχτά για το θέμα αυτό, αλλά και να ανακοινώνει μια ακόμη εγκυμοσύνη στο Super Bowl που μας πέρασε. Και ενώ ο γιος της, την συνοδεύει σχεδόν παντού, δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα ούτε το όνομα του.

Σύμφωνα με την Daily Mail όμως, το όνομα αποκαλύφθηκε και έχει αρκετή ιστορία:

«RZA Athelston Mayers». Αυτό είναι το όνομα του μικρού και πρόκειται για μια άμεση αναφορά στον ράπερ και παραγωγό RZA, ο οποίος ίδρυσε και ηγήθηκε του «Wu-Tang Clan». Το Wu-Tang Clan, ήταν μια ομάδα από ράπερ που συγκροτήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη του 1992, και προσπάθησαν να διαδώσουν τη μουσική του hip hop και του ραπ.

