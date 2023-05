Poor Things: Το πρώτο teaser της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου (και η goth Emma Stone) είναι εδώ

H Emma Stone, σαν άλλη Frankenstein, είναι αυτό που χρειάζεσαι σήμερα

H νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, POOR THINGS, είναι έτοιμη και έχουμε το πρώτο teaser.

Με πρωταγωνιστές την Emma Stone και τον Mark Ruffalo, θα δούμε τη μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Alasdair Gray στη μεγάλη οθόνη. Το cast περιλαμβάνει επίσης τους Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott και Margaret Qualley.

Κατά κάποιον τρόπο, θα παρακολουθήσουμε τη σύγχρονη εκδοχή του κλασικού Frankenstein της Mary Shelley. Το περιγράφουν σαν «μία βικτωριανή ιστορία αγάπης, ανακάλυψης και επιστημονικής πρωτοπορίας». Θα ακολουθήσουμε τη νεαρή Belle Baxter στο ταξίδι από τον θάνατο πίσω στη ζωή, με τη βοήθεια ενός εκκεντρικού επιστήμονα, και (μάλλον) θα μας αρέσει.

A first teaser for Yorgos Lanthimos's POOR THINGS, starring Emma Stone, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott and Margaret Qualley and in theaters September 8. pic.twitter.com/LoZ5Adhe76