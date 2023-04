Wonka: Ο Timothée Chalamet κολυμπά σε λιωμένη σοκολάτα και ο Hugh Grant γίνεται Oompa Loompa, στο νέο trailer

To πρώτο επίσημο τρέιλερ προβλήθηκε στο CinemaCon και είμαστε πολύ έτοιμοι να κυκλοφορήσει για εμάς, τον λαό

Μπορεί ο Timothée Chalamet να πλήγωσε τον μισό γυναικείο (και όχι μόνο) πληθυσμό, όταν ξεκίνησε να βγαίνει με την Kylie Jenner. Ίσως κάποιοι να τον κάναμε unfollow στο Instagram, μην μπορώντας να διαχειριστούμε την προδοσία. Δεν γίνεται, όμως, να προσποιηθούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει που θα τον δούμε στον ρόλο του νεαρού Willy Wonka.

Ποιος Charlie; Ποιο εργοστάσιο; Ο Timothée κυριολεκτικά κολύμπησε σε λιωμένη σοκολάτα για χάρη της ταινίας Wonka.

«Υπερβολικά πολλή σοκολάτα», είπε στο CinemaCon, όταν ρωτήθηκε τι να περιμένουμε. Και μετά αποκάλυψε ότι τον πόνεσε η κοιλιά του από τα πολλά γλυκά που έφαγε – ας μην έβγαινε με την Kylie, θα πούμε εμείς. Το κάρμα είναι αληθινό.

Πρόκειται για ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα», όπως δήλωσε. Θα δούμε, μάλιστα, μία εκδοχή του Wonka που δεν έχουμε συνηθίσει – έναν λιγότερο κυνικό, αλλά «γεμάτο χαρά και ελπίδα και θέληση να γίνει ο καλύτερος παραγωγός σοκολάτας». Και λίγο σέξι, αν μας ρωτάτε.

Splash News

Ο Chalamet (ναι, με το επώνυμο, αυτό του αξίζει) είναι ο τρίτος ηθοποιός που ενσαρκώνει τον διάσημο χαρακτήρα. Ο πρώτος, ήταν ο Gene Wilder πίσω στο 1971, στο Willy Wonka and the Chocolate Factory. Έπειτα, το 2005, είδαμε τον Johnny Depp στο reboot Charlie and the Chocolate Factory, σε σκηνοθεσία του Tim Burton.

Τώρα, στο νέο μιούζικαλ, δεν θα δούμε ούτε τον Charlie, ούτε τον παππού του, ούτε κανένα από τα παιδιά που πήραν χρυσό εισιτήριο για το εργοστάσιο. Θα δούμε Oompa Loompas, ωστόσο, τα οποία υποδύεται ο Hugh Grant. Στο τρέιλερ, μάλιστα, το οποίο προβλήθηκε στο CinemaCon, εκείνος βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα μικροσκοπικό βάζο και, τελικά, γίνεται συνεργάτης του Wonka.

Ο Chalamet τραγουδά, χορεύει, περιστρέφεται γύρω από μία κολώνα αναζητώντας τις καλύτερες συνταγές στον κόσμο. Προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να πετάξει με μαγικές σοκολάτες και ετοιμάζεται να κατακτήσει τη φήμη που του αξίζει. Η Sally Hawkins υποδύεται τη μητέρα του, η Calah Lane τη νέα του φίλη και η Olivia Colman μία ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου.

«Όλα τα ωραία πράγματα σ’ αυτόν τον κόσμο ξεκίνησαν από ένα όνειρο», λέει ο Wonka στο τρέιλερ. «Οπότε, μείνετε πιστοί στο δικό σας».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Δεκεμβρίου και είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι.