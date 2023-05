Gmail: Η τεχνητή νοημοσύνη θα γράφει πλέον και τα mail μας, σύμφωνα με τη Google

Το νέο χαρακτηριστικό «βοήθησέ με να γράψω» είναι ουσιαστικά μια προέκταση των αυτόματων απαντήσεων

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Google κατά τη διάρκεια του Google I/O, τo Gmail θα φιλοξενήσει σύντομα μια νέα λειτουργία, η οποία θα γράφει mail αντί για σένα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ναι, καλά διάβασες! Το νέο χαρακτηριστικό «βοήθησέ με να γράψω» είναι ουσιαστικά μια προέκταση των αυτόματων απαντήσεων και του κειμένου που η Google χρησιμοποιεί ήδη στο Gmail. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, έδειξε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα για τη σύνταξη ενός email σε μια αεροπορική εταιρεία που ζητά επιστροφή χρημάτων για μια πτήση που ακυρώθηκε.

Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη αλληλογραφία που είχες με την αεροπορική εταιρεία για να προσθέσεις την ημερομηνία ταξιδιού και τον αριθμό πτήσης, η λειτουργία γράφει ένα πλήρες μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορεί να προσθέσεις, να επεξεργαστείς ή απλώς να στείλεις.

