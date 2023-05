Ο Tom Hanks έγραψε το πρώτο του βιβλίο και διαφωνεί με το rewriting λόγω των «σύγχρονων ευαισθησιών»

Το πρώτο του μυθιστόρημα κυκλοφόρησε και εμπνέεται από την εμπειρία του στα στούντιο παραγωγής

Τα τελευταία 45 χρόνια έχει γυρίσει περισσότερες από 100 ταινίες. Από ναυαγός, σε αεροπόρο, καπετάνιο, icon των 90s rom-com, σε Τζεπέτο, Forrest Gump και μία λίστα που δεν τελειώνει. Αυτή ακριβώς την εμπειρία του είπε να αξιοποιήσει και στο χαρτί, μία ιδέα που του γεννήθηκε στην καραντίνα, μη έχοντας τι άλλο να κάνει.

Το πρώτο βιβλίο του, "The Making of Another Major Motion Picture" είναι ένα μυθιστόρημα για μία ιστορία comic που γίνεται superhero ταινία πολλών εκατομμυρίωω. Η ιστορία ξεκινά το 1947, με έναν πεζονάυτη να επιστρέφει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντυπωσιάζει τόσο πολύ τον 5χρονο ανιψιό του, που τον μετατρέπει σε superhero στο χαρτί. Με τη σειρά του, το comic γίνεται ταινία, περίπου 7 δεκαετίες αργότερα.

Ο Tom Hanks δεν δυσκολεύτηκε να αποτυπώσει όλα τα στάδια στη δημιουργία μίας ταινίας. Από τον δύσκολο πρωταγωνιστή, στους εκκεντρικούς σεναριογράφους και όσους δουλεύουν πίσω από την οθόνη. «Έχω έναν στόλο από ανέκδοτα περιστατικά. Αν κάποιος με ρωτήσει ποιος είναι ο σίγουρος δρόμος για να κάνεις καριέρα στο Hollywood, οι απαντήσεις είναι δύο. Πρώτον, όπως είπε η Bette Davis, πάρε τη Λεωφόρο Fountain. Δεύτερον, πρέπει να ξέρεις να βρίσκεις λύσεις».

Μέσα από το βιβλίο του, θέλει να δώσει μία ιδέα στο κοινό για το πώς φτιάχνεται μία ταινία. «Όλοι νομίζουν ότι είναι σαν παράσταση σε όπερα, όπου όλοι ξέρουν τις θέσεις τους και τι πρέπει να κάνουν. Στην πραγματικότητα, οι ταινίες είναι μία σειρά από ατυχήματα που δεν περιμένεις και, περιστασιακά, όλα πάνε βάσει σχεδίου.

Ως νέος συγγραφεύς λοιπόν, εξέφρασε την άποψή του στο BBC για την τάση του να τροποποιούνται κάποιες λέξεις ή αποσπάσματα σε παλιά βιβλία, επειδή θεωρούνται προσβλητικά, χοντροφοβικά, ομοφοβικά και πολλά άλλα σε -φοβικά. «Είμαι της άποψης ότι όλοι εδώ είμαστε ενήλικες. Και καταλαβαίνουμε την εποχή όπου γράφτηκαν αυτά τα βιβλία, έχοντας μέσα στοιχεία που πλέον δεν είναι οκ. Αντί να αποφασίζουμε ποιοι προσβάλλονται και ποιοι όχι, ας εμπιστευτούμε τις ίδιες μας τις ευαισθησίες. Δεν θα διάβαζα βιβλία που έχουν υποστεί αλλαγές εξαιτίας των μοντέρνων ευαισθησιών».

Όλα καλά Tom Hanks, αλλά το λάθος βρίσκεται στις πρώτες λέξεις. Δεν είμαστε όλοι ενήλικες, και αυτός είναι ο λόγος που άλλαξαν λέξεις και αποσπάσματα στα βιβλία του Roald Dahl. Γιατί έγραφε για παιδιά και τα παιδιά δεν έχουν ακόμα το φίλτρο να καταλάβουν τι δεν είναι οκ και τι γράφτηκε σε άλλη εποχή. Εσωτερικεύουν πράγματα που θα διαβάσουν, γιατί μπορεί να τους ασκείται bullying επειδή είναι χοντροί και άσχημοι, όπως έλεγαν κάποτε τα βιβλία. Έτσι, ίσως πιστέψουν ότι είναι λάθος να είσαι χοντρός ή άσχημος.

Τουλάχιστον, η άποψή του για την απεργία των σεναριογράφων, ήταν λίγο πιο νηφάλια. «Είμαι μέλος όλων των σωματείων, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομία στη δουλειά μας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι αλλαγές μάς επηρεάζουν όλους και πρέπει να δοθεί άμεσα μία λύση».