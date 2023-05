Ο 20λογος ενός μακροχρόνιου και επιτυχημένου γάμου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ακολούθησε τα tips των ειδικών

Αν ονειρεύεσαι να ζήσεις πολλά χρόνια στο πλάι του συντρόφου σου, αλλά φοβάσαι τις δοκιμασίες που προκύπτουν με τον καιρό, υπάρχουν μερικές συμβουλές που μπορείς να εφαρμόσεις για να τα καταφέρεις, για τις οποίες εγγυώνται οι ειδικοί.

Για την ακρίβεια, αν ονειρεύεσαι ο γάμος σου να κρατήσει πάνω από 20 χρόνια, καλό είναι συνειδητοποιήσεις τα παρακάτω:

Όλοι είμαστε εγωιστές αλλά αν θες στ' αλήθεια ο γάμος σου να κρατήσει και να έχει επιτυχία, πρέπει να βάλεις τις ανάγκες του συντρόφου μαζί με τις δικές σου, (εντάξει όχι πάνω από αυτές).

Για να μην κινείται η σχέση σας στη σφαίρα της φαντασίας, καλό είναι να αποδεχτείς ότι κανείς από τους δυο σας δεν είναι τέλειος οπότε θα υπάρχουν στιγμές που ο ένας θα απογοητεύει τον άλλον. Και είναι απολύτως ok.

Αποτελεί τη μεγαλύτερη αλήθεια αλλά για να κρατήσει η σχέση σας και να μην μπαίνουν άλλα μέλη στη μέση, πρέπει ο ένας να παίρνει το μέρος του άλλου και να αλληλοπροστατεύεστε, βάζοντας όρια.

Η μεταξύ σας επικοινωνία είναι το κλειδί ενός μακροχρόνιου και ευτυχισμένου γάμου. Χτίστε από κοινού την εμπιστοσύνη και και αποφύγετε τις συγκρούσεις, λύνοντας οτιδήποτε προκύπτει με την επικοινωνία.

