Τόσο κόστισε τελικά η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Tο κόστος της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, όπως θα μπορούσε να προβλεφθεί, ήταν υπέρογκο. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας, δαπανήθηκαν συνολικά 161,7 εκατομμύρια λίρες (περίπου 200 εκατ. ευρώ)!

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, συνολικά 73,7 εκατομμύρια στερλίνες, δαπανήθηκε από υπουργείο Εσωτερικών, για την αστυνόμευση και την εθνική ασφάλεια. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είχε πει χαρακτηριστικά ότι, η κηδεία ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση αστυνόμευσης στην ιστορία της, καθώς παρευρέθηκαν ηγέτες κρατών και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από όλον τον κόσμο.

Το φέρετρο με τη σορό της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας, που πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό Ναό του Εδιμβούργου. Μετά μεταφέρθηκε στο Λονδίνο όπου υπολογίζεται ότι 250.000 άνθρωποι περίμεναν επί ώρες στην ουρά για να την τιμήσουν περνώντας μπροστά από το φέρετρο, στο Westminster.

