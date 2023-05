Αυτό είναι το πιο ακριβό παγωτό στον κόσμο

Η «Λευκή νύχτα» περιέχει λευκές τρούφες από την Ιταλία και ολοκληρώνεται μεταξύ άλλων, με ένα βρώσιμο φύλλο χρυσού

Κάπου στον κόσμο, υπάρχει ένα παγωτό που κοστίζει όσο όλα τα παγωτά που έχετε φάει στη ζωή σας ή έστω τα τελευταία πολλά καλοκαίρια της ζωής σας. Το παγωτό αυτό πωλείται στην Ιαπωνία, λέγεται "byakuya" και στα ιαπωνικά σημαίνει «λευκή νύχτα» και αν σας έχουμε ήδη εξάψει την περιέργεια, το ένα κοστίζει 6.380 δολάρια!

«Μας πήρε πάνω από 1,5 χρόνο για να το φτιάξουμε, με πολλές δοκιμές και λάθη για να πετύχουμε τη σωστή γεύση», δήλωσε στο Ρεκόρ Γκίνες εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παγωτό περιέχει λευκές τρούφες από την Ιταλία και ολοκληρώνεται με ένα βρώσιμο φύλλο χρυσού, δύο είδη τυριού και το "sakekasu", ένα συστατικό που μοιάζει με πάστα και προέρχεται από τη διαδικασία παρασκευής σάκε.

New record: Most expensive ice cream - JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.



The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear