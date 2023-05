Η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι τους επόμενους μήνες διαθέσιμη για τους χρήστες

Μια νέα, ενδιαφέρουσα λειτουργία έρχεται να προστεθεί στο νέο iOS λογισμικό (17), το οποίο θα είναι διαθέσιμο για τους χρήστες iPhone, μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτή η νέα λειτουργία θα σου δίνει τη δυνατότητα να κλωνοποιήσεις ψηφιακά τη φωνή σου.



Συγκεκριμένα, θα λέγεται "Personal Voice" και σκοπό έχει να βοηθήσει άτομα, τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν τη φωνή τους, από ασθένειες όπως η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) ή άλλες νευρολογικές παθήσεις.

At Apple, we believe technology should be designed to help everyone do what they love. We’re excited to preview new accessibility features to help even more people follow their dreams. https://t.co/9Xz46Fc4Ih