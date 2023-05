H Cher έγινε 77 και τρόλαρε τον εαυτό της: «Πότε θα νιώσω μεγάλη, επιτέλους;»

«Πρέπει να πάω να γυμναστώ. Το Twitter είναι πιο δύσκολο για μένα από το TweetBot», δήλωσε μεταξύ άλλων η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός

Τα γενέθλια είναι ένα γεγονός, το οποίο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άλλοι χαίρονται, άλλοι νιώθουν ευγνώμωνες για έναν ακόμη χρόνο της ζωής τους, άλλοι φοβούνται το γεγονός πως μεγαλώνουν και άλλοι απλώς δεν γνωρίζουν πώς να νιώσουν.

Ειδικά άμα ανήκεις στην τελευταία κατηγορία, πάρε για παράδειγμα την Cher, η οποία μόλις έκλεισε τα 77 της και ξέρει καλά πώς να το απολαμβάνει και να το γιορτάζει με τον δικό της τρόπο. Η 77χρονη celebrity έχει αναδειχθεί σε είδωλο για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα social media και όχι άδικα. Πιστή στις επικές αναρτήσεις της, άρπαξε την αφορμή των γενεθλίων της για ένα ακόμη χιουμοριστικό post.



«Εντάξει, θα μου πει κάποιος, σας παρακαλώ, πότε θα νιώσω μεγάλη; Αυτό είναι γελοίο», έγραψε στο μήνυμα, προσθέτοντας το emoji ενός μωρού. «Ακούω συνέχεια αυτούς τους αριθμούς, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να τους καταλάβω. Τι τρέχει με τα hashtag; Είμαι δυσλεκτική και μου είναι δύσκολα. Σας ευχαριστώ που μείνατε, ξέρω ότι ήταν δύσκολο. Πρέπει να πάω να γυμναστώ. Το Twitter είναι πιο δύσκολο για μένα από το TweetBot», καταλήγει το μήνυμα.

Ok,Will Someone 🙏🏼PLEASE

Tell me…..When Will I Feel

OLD👶🏻.This is ridiculous🙄. I keep hearing these numbers,but I Honestly can’t understand them.

WHATS THE DEAL WITH #’s⁉️

I’m dyslexic & #’s Are hard 4 me.



Thank u for staying, I know it’s been hard.



Got to go work out.…