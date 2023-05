Tina Turner: Ανακοινώθηκαν τα αίτια του θανάτου της

Η «βασίλισσα»» του Rock 'n' Roll έφυγε από τη ζωή στα 83 της, στις 24 Μαΐου

Μία μέρα μετά τον θάνατο της Tina Turner, εκπρόσωποι της σπουδαίας τραγουδίστριας ανακοίνωσαν τα αίτια του θανάτου της.

Η Turner έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια. Η 83χρονη star είναι γνωστό πως είχε δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο του εντέρου, ενώ υπέφερε και από υψηλή αρτηριακή πίεση για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Το pop icon της δεκαετίας του 1980, πέθανε μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

https://t.co/By0KBr6fGt | Further details around Tina Turner's cause of death revealed https://t.co/An44whCvOk May 26, 2023

Η Tina «έφυγε» μόλις πέντε μήνες μετά τον θάνατο του γιου της, Ronnie. Ο μεγαλύτερος γιος της, ο Craig , είχε αυτοκτονήσει με όπλο μέσα στο σπίτι του, τον Ιούλιο του 2018, σε ηλικία 59 ετών. Στις 9 Δεκεμβρίου 2022, o Ronnie βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Los Angeles σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο εκπρόσωπός της, Bernard Doherty, γνωστοποίησε την Τετάρτη τον θάνατό της με την εξής ανακοίνωση: «Η Tina Turner, η "βασίλισσα του Rock'n Roll" έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έδινε μάχη για την υγεία της εδώ και χρόνια. Πέθανε στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο».

Η Turner γεννήθηκε ως Anna Mae Bullock στις 26 Νοεμβρίου του 1939 και μεγάλωσε στο Nutbush του Τενεσί, όπου όπως έλεγε η ίδια θυμόταν τον εαυτό της να μαζεύει βαμβάκι με την οικογένειά της ως παιδί.

Όταν ήταν μικρή, της άρεσε να βρίσκεται συνέχεια κοντά στη φύση και να την παρατηρεί. Ο Βουδισμός τη βοήθησε να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και «να γυαλίσει τον καθρέφτη της ζωής της», όπως έλεγε συχνά, παρά την κακοποίηση την οποία δεχόταν για χρόνια.

Tina Turner's cause of death has been revealed, one day after her passing. pic.twitter.com/CBxWUNQSo8 — E! News (@enews) May 26, 2023

Η Tina Turner επίσης, είχε εισαχθεί μαζί με τον Ike Turner στο Rock and Roll Hall of Fameκαι είχε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και στο St. Louis Walk of Fame. Παράλληλα, o 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Kennedy.κέρδισε 8 βραβεία Grammy εκ των οποίων τα τρία τιμητικά, για την πορεία της στη μουσική βιομηχανία.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, η «γιαγιά της Rock n Roll» έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην παγκόσμια μουσική ιστορία. Το 2008 ξεκίνησε την τελευταία μεγάλη περιοδεία της, "Tina! 50th Anniversary Tour", και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη μουσική βιομηχανία.