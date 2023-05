Tina Turner: Η θρυλική ζωή και η αιώνια δόξα της βασίλισσας του Rock 'n' Roll

Ήταν από τις ερμηνεύτριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο

Κάποτε είχε πει πως «όλοι γεννιόμαστε με μια μοναδική αποστολή, έναν σκοπό στη ζωή, που μόνο εμείς μπορούμε να εκπληρώσουμε. Αναλαμβάνουμε μια κοινή ευθύνη: να βοηθήσουμε τη μεγάλη οικογένειά μας, την ανθρωπότητα, να εξελίσσεται και να γίνεται όλο και καλύτερη, όλο και πιο ευτυχισμένη». Η Tina Turner, πριν λίγες ώρες έφυγε από τη ζωή, στα 83 της, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως, όχι μόνο κατάφερε να βρει την αποστολή της στον κόσμο, αλλά με την απόλυτη ενέργειά της, τη δυναμική και την εκρηκτική φωνή της, κατέκτησε τον κόσμο ολόκληρο για πάντα.

Το pop icon της δεκαετίας του 1980, πέθανε μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Η Tina «έφυγε» μόλις πέντε μήνες μετά τον θάνατο του γιου της, Ronnie. Ο μεγαλύτερος γιος της, ο Craig , είχε αυτοκτονήσει με όπλο μέσα στο σπίτι του, τον Ιούλιο του 2018, σε ηλικία 59 ετών. Στις 9 Δεκεμβρίου 2022, o Ronnie βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Los Angeles σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Συγκεκριμένα, το 2018 είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι υπέστη εγκεφαλικό με αποτέλεσμα να πρέπει να μάθει να περπατάει από την αρχή, ενώ το 2016 είχε διαγνωστεί με καρκίνο του εντέρου και η υπέρταση είχε οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια.

«Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», ήταν τα λόγια που συνόδευσαν την ανακοίνωση του θανάτου της αλλά η προσωπικότητα και η παρουσία της επί σκηνής θα αποτελούν πάντοτε ένα σύμβολο αποφασιστικότητας και δυναμισμού.

Η ζωή της έχει αποτελέσει αντικείμενο σε τρία απομνημονεύματα, μια βιογραφική ταινία, ένα μιούζικαλ και το 2021, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Tina.

Η ζωή και η θρυλική της καριέρα

Η Turner γεννήθηκε ως Anna Mae Bullock στις 26 Νοεμβρίου του 1939 και μεγάλωσε στο Nutbush του Τενεσί, όπου όπως έλεγε η ίδια θυμόταν τον εαυτό της να μαζεύει βαμβάκι με την οικογένειά της ως παιδί.

Όταν ήταν μικρή, της άρεσε να βρίσκεται συνέχεια κοντά στη φύση και να την παρατηρεί. Ο Βουδισμός τη βοήθησε να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και «να γυαλίσει τον καθρέφτη της ζωής της», όπως έλεγε συχνά.

Η θεωρία της για τον «καθρέφτη της ζωής»

«Οι καθρέφτες στην Ιαπωνία του 13ου αιώνα ήταν φτιαγμένοι από αστραφτερά μέταλλα που μαύριζαν αν δεν γυαλίζονταν συχνά. Εξ ου και η μεταφορά ότι πρέπει να γυαλίσετε τον καθρέφτη σας», γράφει στο βιβλίο της, «Η ευτυχία είσαι εσύ», προσθέτοντας:

«Όταν μπορείς να δεις τον εαυτό σου καθαρά, μπορείς να αλλάξεις οτιδήποτε»

Η ίδια περιέγραφε ως «μυστηριακό» το να γυαλίζει τον καθρέφτη της ζωής της και ίσως είναι η πιο σημαντική παρακαταθήκη που άφησε στο κοινό της.

Στην πολυετή καριέρα της ηχογράφησε σπουδαίες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια What’s Love Got to Do with It και (Simply) The Best.

Ο κακοποιητικός γάμος

Το 1960, ο σύντροφός και συνεργάτης της Ike Turner άλλαξε το όνομά της σε Tina Turner. Το 1962 τον παντρεύτηκε και ο γάμος τους έληξε οριστικά το 1978. Μετά από δύο δεκαετίες συνεργασίας με τον κακοποιητικό σύζυγό της, ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της και κατάφερε να καθορίσει την μουσική σκηνή και να γίνει ένα pop icon της δεκαετίας του 1980 με το άλμπουμ Private Dancer.

Σύμφωνα με όσα έγραψε η Tina Turner στην αυτοβιογραφία της, ο σύζυγός της ήταν βίαιος και την κακοποιούσε συχνά. Το όνομα που της έδωσε ήταν και το σήμα κατατεθέν σε περίπτωση που τον άφηνε. Γρήγορα έγινε κακοποιητικός. Όταν εκείνη προσπάθησε να φύγει από το γκρουπ του τη στιγμή που κατάλαβε τον χαρακτήρα του, τη χτύπησε με ένα ξύλινο βαλιτσάκι για παπούτσια. Αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές φορές που την είχε ξυλοκοπήσει.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1962 και απέκτησε έναν γιο. Η Tina είχε ήδη ένα παιδί από προηγούμενη σχέση της, ενώ ο Ike είχε άλλα δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο. «Η σχέση μου με τον Ike ήταν καταδικασμένη από την μέρα που κατάλαβε ότι θα γίνω η μηχανή που θα έβγαζε λεφτά», έγραψε η διάσημη τραγουδίστρια στη βιογραφία της το 2018 My Love Story.

«Έπρεπε να με ελέγχει, οικονομικά και ψυχολογικά, οπότε δεν μπορούσα ποτέ να τον αφήσω»

Στο διαζύγιο, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 1978, η Tina πήρε μόνο δύο αυτοκίνητα και τα δικαιώματα για το καλλιτεχνικό της όνομα. «Ο Ike πάλεψε γιατί ήξερε τι θα έκανα με αυτό», είπε στο ντοκιμαντέρ Tina. Μάλιστα, μιλούσε σε συνεντεύξεις για τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια μετά το διαζύγιο.

Εκτός από κάποιες ζωντανές εμφανίσεις, είχε δηλώσει ότι έκανε και άλλες δουλειές, όπως το να καθαρίζει σπίτια

Στα 40 της, βρήκε την εσωτερική της δύναμη με τη βοήθεια του Βουδισμού και αποφάσισε να λύσει τα δεσμά, ξεκινώντας ένα νέο, δυναμικπό κεφάλαιο στη ζωή της.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1985 γνώρισε τον Erwin Bach, τον οποίο παντρεύτηκε το 2013. Την ίδια χρονιά, απέκτησε και την ελβετική υπηκοότητα αποποιούμενη την αμερικανική.

Οι τιμητικές διακρίσεις

Η Tina Turnere κέρδισε 8 βραβεία Grammy εκ των οποίων τα τρία τιμητικά, για την πορεία της στη μουσική βιομηχανία.

Επίσης, έχει εισαχθεί μαζί με τον Ike Turner στο Rock and Roll Hall of Fameκαι είχε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και στο St. Louis Walk of Fame. Παράλληλα, o 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Kennedy.

Έχει εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και ντοκιμαντέρ.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, η «γιαγιά της Rock n Roll» έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην παγκόσμια μουσική ιστορία

Το 2008 ξεκίνησε την τελευταία μεγάλη περιοδεία της, «Tina! 50th Anniversary Tour», και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη μουσική βιομηχανία.

Τα πιο σημαντικά διδάγματα που μας άφησε

Η Tina Turner τον Απρίλιο είχε μιλήσει στη βρετανική Vogue για όλα όσα της δίνουν ώθηση, από την beauty routine της, μέχρι τον χορό, τα social media και το μυστικό για μία καλή ζωή. Όπως είχε εξομολογηθεί, προσπαθούσε διαρκώς να βρίσκει νόημα στη ζωή της, είτε μέσα από απλές καθημερινές συνήθειες, είτε μέσα από τη θρησκεία της. Η βρετανική Vogue μίλησε μαζί της για όλα όσα της δίνουν ώθηση, από την beauty routine της, μέχρι τον χορό, τα social media και το μυστικό για μία καλή ζωή.

«Ξεκίνησα έφηβη σε μπάντα με άντρες, οπότε έπρεπε να μάθω να ετοιμάζομαι πολύ γρήγορα και να δείχνω υπέροχη μετά από μεγάλα ταξίδια, σε αμάξια με ζέστη και έχοντας μία μικροσκοπική τουαλέτα». Το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικά είναι ο ύπνος. «Εντάξει έχω και καλό δέρμα οπότε η ενυδάτωση μου αρκεί». Δεν φορά αρώματα, αλλά θέλει να μυρίζει υπέροχα το σπίτι της.

«Οι βουδιστικές μου πεποιθήσεις είναι τα θεμέλιά μου. Ακόμα και τώρα που έχω αποσυρθεί, συνεχίζω να ψέλνω σε ένα μικρό δωμάτιο προσευχής στο σπίτι μου. Κάθε μέρα»

Ο χορός ήταν η μόνη άσκηση που τη βοηθούσε πάντα στη ζωή της. «Δεν χρειάζομαι δικαιολογίες για να χορέψω. Το κάνω με την πρώτη ευκαιρία». Λάτρευε επίσης την ομοιοπαθητική και τις ολιστικές θεραπείες. Η συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό της και σε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη από ψυχική στήριξη: «Θα του έλεγα να παραμείνει δυνατός και να συνεχίσει να παλεύει, γιατί θα έρθουν όλα. Αξίζει η αναμονή».

Όσο για το μυστικό για μία καλή ζωή, το οποίο αξίζει να κρατήσουμε για πάντα από τη μορφή της:

«Τι σημαίνει καλή ζωή; Η ζωή μου ήταν γεμάτη, αλλά είχε και πολλές θλιβερές στιγμές, που προσπαθώ να ξεχάσω. Ίσως η απάντηση βρίσκεται στο να συνεχίζεις, να αφήνεις πίσω και να γεμίζεις τη ζωή σου με αγάπη. Εκεί βρίσκομαι τώρα και είμαι ευγνώμων».