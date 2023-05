Βενετία: Το νερό στο Μεγάλο Κανάλι έγινε καταπράσινο - Έρευνες από τις αρχές

Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για διαμαρτυρία περιβαλλοντικών ακτιβιστών

Οι κάτοικοι της Βενετίας ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής με ένα παράξενο θέαμα, καθώς το νερό στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, είχε γίνει καταπράσινο.

Στο σημείο, έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες από τις αρχές προκειμένου να λυθεί το μυστήριο ενώ οι υποθέσεις μέχρι στιγμής για το τι μπορεί να έκανε το νερό γύρω από τη γέφυρα του Rialto να αλλάξει χρώμα, είναι πολλές. Ενδεχομένως κάποιοι να πέταξαν βαφή ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για διαμαρτυρία περιβαλλοντικών ακτιβιστών. Συγκεκριμένα, ο δημοτικός σύμβουλος Andrea Pegoraro κατηγόρησε αμέσως τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, οι οποίοι επιτίθενται τους τελευταίους μήνες σε ιταλικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο νομάρχης συγκάλεσε επείγουσα συνάντηση με την αστυνομία για να διερευνήσει την προέλευση του υγρού, έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος της περιφέρειας του Βένετο, Luca Zaia.

Η καταπράσινη κηλίδα έγινε για πρώτη φορά αντιληπτή γύρω στις 9:30 π.μ. και μεγάλωσε αργά, σύμφωνα με πολλαπλές εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έδειχναν γόνδολες, θαλάσσια ταξί και βάρκες θαλάσσιων λεωφορείων να περνούν μέσα από τη σμαραγδένια ουσία.

