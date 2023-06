Κορωνοϊός: Κορυφαίος Κινέζος επιστήμονας δεν αποκλείει τη διαρροή του ιού από εργαστήριο της Wuhan

«Μπορείτε πάντα να υποπτεύεστε τα πάντα. Έτσι είναι η επιστήμη», δήλωσε ο καθηγητής σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο BBC, ο πρώην διακεκριμένος επιστήμονας της κινεζικής κυβέρνησης και επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών (CDC) της χώρας, George Gao, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο κορωνοϊός να διέρρευσε από κάποιο εργαστήριο της Wuhan.

Ο καθηγητής, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στις προσπάθειες εντοπισμού της προέλευσής της, υποστήριξε στη συνέντευξή του για το podcast Fever του BBC Radio 4: The Hunt for Covid’s Origin: «Μπορείτε πάντα να υποπτεύεστε τα πάντα. Έτσι είναι η επιστήμη».

Η κυβέρνηση της Κίνας έχει απορρίψει επανειλημμένα την υπόθεση της διαρροής του ιού από εργαστήριο και επιμένει πως ο ιός προέκυψε με φυσικό τρόπο. Ωστόσο, το Πεκίνο θεώρησε τη θεωρία διαρροής αρκετά αξιόπιστη ώστε να ξεκινήσει τη δική του έρευνα, σύμφωνα με τον Gao, ο οποίος διηύθυνε τον οργανισμό όταν ξεκίνησε η πανδημία προς τα τέλη του 2019.

Η θεωρία που επικρατεί σήμερα, την οποία υποστηρίζουν πολλοί ειδικοί, είναι ότι ο Covid μεταπήδησε με φυσικό τρόπο από ζώα που είχαν μολυνθεί από κορωνοϊό νυχτερίδας. Η θεωρία της διαρροής του ιού από εργαστήριο επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά χιλιόμετρα μακριά από το Ινστιτούτο Ιολογίας, όπου οι ερευνητές ήταν γνωστό ότι εργάζονταν πάνω σε κορωνοϊούς που βρίσκονται στις νυχτερίδες.

Σε απάντηση στα σχόλια του καθηγητή Gao, η πρεσβεία της Κίνας στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε: «Η θεωρία της διαρροής του ιού είναι ένα ψέμα που δημιουργήθηκε από δυνάμεις κατά της Κίνας. Έχει πολιτικά κίνητρα και δεν έχει καμία επιστημονική βάση».

