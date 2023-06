Glamorous: Η νέα σειρά της Kim Cattrall είναι ένα queer (και πιο ενδιαφέρον) Sex and The City

Και κάνει πρεμιέρα την ίδια μέρα με το "And Just Like That"

Θα λέγαμε ότι η Kim Cattrall έκανε όχι μία, αλλά δύο κινήσεις ματ. Η πρώτη ήταν το cameo που θα κάνει στον 2ο κύκλο του "And Just Like That", χωρίς καν να συναντηθεί με το υπόλοιπο cast. «Με θέλατε στη σειρά; Θα έρθω, αλλά για τους fans, γιατί δεν σας συμπαθώ καθόλου».

Και τώρα προχωρά σε ρουά ματ, με δική της σειρά, που κάνει πρεμιέρα την ίδια μέρα με το And Just Like That. Στις 22 Ιουνίου, έρχεται το Glamorous στο Netflix, να μάς υπενθυμίσει γιατί αγαπήσαμε τη Samantha Jones και γιατί χρειαζόμασταν μία σειρά με εκείνη ως ιδιοκτήτρια τεράστιου οίκου για μακιγιάζ.

Η σειρά έρχεται, όχι τυχαία, τον Ιούνιο, που είναι Pride Month, και ακολουθεί τον 22χρονο Marco Mejia, που γνωρίσαμε ως τραγουδιστή και σταρ του Youtube, Miss Benny. Είναι non binary, λατρεύει το μακιγιάζ και βρίσκει δουλειά στην εταιρία make up της Madolyn Addison. Ο ρόλος του Marco μάς δείχνει πώς είναι να είσαι queer, ανακαλύπτοντας τι πραγματικά σημαίνει για εσένα και ποιός θέλεις να είσαι.

Το trailer μάς δίνει ξεκάθαρα vibes από Sex and the City, The Devil Wears Prada και ίσως λίγο Ugly Betty. Το cast ολοκληρώνεται από τους: Ayesha Harris, Graham Parkhurst, Jade Payton, Zane Phillips και Michael Hsu Rosen. Και για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονώ περισσότερο για το Glamorous, που σίγουρα έχει να πει πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα.