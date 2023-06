Επιστήμονες του Stanford δημιούργησαν ρομποτικό δέρμα που αυτοθεραπεύεται όπως το ανθρώπινο

Μεταξύ άλλων, το ρομποτικό δέρμα μπορεί να αισθανθεί θερμικές, μηχανικές, ακόμη και ηλεκτρικές αλλαγές

Αυτά τα ανθρωπόμορφα ρομπότ που παρακολουθούσαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, φαίνεται να έρχονται ακόμη πιο κοντά στην πραγματικότητα, αφού πλέον επιστήμονες από το Stanford ανέπτυξαν ένα συνθετικό υλικό, ιδιαίτερα ρεαλιστικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυτοθεραπεύεται.



Εδώ και χρόνια οι επιστήμονες επιχειρούσαν να δημιουργήσουν ένα δέρμα για τα ρομπότ, το οποίο θα μπορεί να μιμείται το ανθρώπινο και έτσι έγινε. Η καθηγήτρια του Stanford, Zhenan Bao, διαφήμισε το πρώτο αυτοθεραπευόμενο συνθετικό ηλεκτρονικό δέρμα πολλαπλών στρώσεων το 2012.

«Πετύχαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η πρώτη επίδειξη ενός αισθητήρα πολλαπλών στρωμάτων που ευθυγραμμίζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της επούλωσης», δήλωσε ο Christopher Cooper, ένας από τους συγγραφείς της έρευνας. Πρόσθεσε πως «αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη μίμηση του ανθρώπινου δέρματος το οποίο έχει πολλαπλά στρώματα που όλα επανασυναρμολογούνται σωστά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επούλωσης».

Τα υλικά που παρήγαγαν οι ερευνητές του πανεπιστημίου μπορούν να αισθανθούν θερμικές, μηχανικές ή ηλεκτρικές αλλαγές γύρω τους. Το πρωτότυπο που παρουσιάζεται στη μελέτη σχεδιάστηκε για να ανιχνεύει και την πίεση.

«Είναι μαλακό και ελαστικό. Αλλά αν το τρυπήσετε ή το κόψετε, κάθε στρώμα θα αυτoεπουλωθεί για να αποκαταστήσει τη συνολική λειτουργία. Ακριβώς όπως το πραγματικό δέρμα», δήλωσε Sam Route, επίσης ένας από τους συγγραφείς της έρευνας.

Σημείωσε ακόμη, πως «Ένα στρώμα μπορεί να αισθάνεται την πίεση, ένα άλλο τη θερμοκρασία και ένα άλλο την ένταση». Οι ερευνητές ανέπτυξαν το δέρμα με υλικά σιλικόνης και πολυπροπυλενογλυκόλης, ώστε να μπορεί να τεντωθεί όπως το ανθρώπινο χωρίς να σχιστεί. Το υλικό μπορεί να αυτοθεραπευτεί σε μόλις 24 ώρες όταν θερμανθεί στους 70 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ίδια διαδικασία επούλωσης διαρκεί περίπου μία εβδομάδα σε θερμοκρασία δωματίου.

