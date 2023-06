Η Νέα Υόρκη έχει πλέον τη χειρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση παγκοσμίως - Οι πυρκαγιές στον Καναδά πνίγουν τις ΗΠΑ

Εκατομμύρια άνθρωποι των μεσοδυτικών πολιτειών, εκτός από τις ΗΠΑ, βιώνουν επίσης τον κίνδυνο από την επιβαρυμένη ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στη λίστα με τη χειρότερη μορφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον κόσμο. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είναι αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες, με ένα απόκοσμο σκηνικό που προκαλεί πολλά προβλήματα υγείας.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο καπνός από εκατοντάδες πύρινα μέτωπα που μαίνονται στον ανατολικό Καναδά, έχει μεταφερθεί νότια, καλύπτοντας τη Νέα Υόρκη και προκαλώντας συναγερμό από τη Μινεσότα έως τη Μασαχουσέτη.

Maybe the worst air quality New York City has seen in a long time as a smokey haze shrouds the sun as it rises behind midtown Manhattan and the Empire State Building, Tuesday #newyorkcity #nyc #newyork #haze @EmpireStateBldg @agreatbigcity #sunrise pic.twitter.com/e1Aw5XIFxB — Gary Hershorn (@GaryHershorn) June 6, 2023

Μεγάλο μέρος του καπνού προέρχεται από το Quebec, όπου καίνε τουλάχιστον 160 φωτιές. Η υπηρεσία Environment Canada εξέδωσε την ισχυρότερη προειδοποίηση για την Otava, θεωρώντας την ποιότητα του αέρα στην καναδική πρωτεύουσα «πολύ υψηλής επικινδυνότητας» για την υγεία των ανθρώπων.

Ο ουρανός έχει ένα πορτοκαλί θολό χρώμα και ο ήλιος καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από την ομίχλη καπνού. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους και κυρίως όσους πάσχουν από αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα, να περιορίσουν το χρόνο τους σε εξωτερικούς χώρους.

Και στα πέντε διαμερίσματα της πόλης της Νέας Υόρκης καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με τα επίπεδα της ποιότητας αέρα να θεωρούνται ανθυγιεινά για όλους τους ανθρώπους και να υπερβαίνουν σημαντικά τις συστάσεις έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

The air quality in New York City is horrifying. Quebec is *400 miles* away but you can smell burning wood in every corner of New York as if it's right here in town. The sky is ominous and post-apocalyptic dark yellow-green. It's so intense that it stings your eyes. — Heidi N. Moore (@moorehn) June 6, 2023

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκατομμύρια άνθρωποι των μεσοδυτικών πολιτειών, εκτός από τις ΗΠΑ, επίσης βιώνουν τον κίνδυνο από την επιβαρυμένη ατμοσφαιρική ρύπανση, με οδηγίες για ποιότητα αέρα να βρίσκονται σε ισχύ στη νοτιοανατολική Μινεσότα, αλλά και σε τμήματα του Michigan.

New York City now has the worst air quality of any city on Earth.



If exposed to the current air quality in NYC for 24 hours, it would be equivalent to smoking about 6 cigarettes. pic.twitter.com/EWeEnQH9ya — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 7, 2023

Οι πυρκαγιές στην καναδική επαρχία της Νέας Σκωτίας που ξεκίνησαν πριν από μία εβδομάδα, διαδέχονται εκείνες που σάρωσαν τον Μάιο τη δυτική επαρχία Alberta, απανθρακώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων.

That haze is the smoke-laden air quality in New York City right now… caused by wildfires in Canada. Its pretty horrid to breathe outside. pic.twitter.com/o35XXlXg92 — Sherwin Bryce-Pease (@sherwiebp) June 6, 2023

Παρόλο που δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα, ο απολογισμός είναι τραγικός. Μέχρι την Κυριακή, πάνω από 120.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί σε βίαιη φυγή από τις εστίες τους στην πρωτεύουσα της Νέας Σκωτίας, αλλά και άλλες περιοχές της επαρχίας, ενώ 3,3 εκατομμύρια εκτάρια δασικής γης και εκατοντάδες σπίτια και άλλα κτίρια έχουν καταστραφεί, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές της ανθρωπότητας.