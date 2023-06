6 τρόποι να κοιμηθείς καλύτερα όταν κάνει πολλή ζέστη

Τώρα που καλοκαιριάζει για τα καλά, οι παρακάτω συμβουλές θα σου φανούν πολύ χρήσιμες

Πρόσφατα μάθαμε ότι ο χρόνος που μας παίρνει να κοιμηθούμε, αποκαλύπτει πολλά για την υγεία μας. Τώρα που άρχισαν οι ζέστες, ο χρόνος που χρειαζόμαστε μέχρι να παραδοθούμε στην αγκαλιά του Μορφέα, μπορεί να είναι ακόμη και ο διπλάσιος, και αυτό δεν είναι σίγουρα καλό για την ξεκούρασή μας.

Αν λοιπόν τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς και στριφογυρίζεις στο μαξιλάρι, δοκίμασε τους παρακάτω τρόπους για να κοιμηθείς πιο εύκολα και άνετα:

Γενικά, πρέπει να μην ξεχνάς να ενυδατώνεσαι επαρκώς σε καθημερινή βάση αλλά όταν έχει πολλή ζέστη και ετοιμάζεσαι να πέσεις για ύπνο, πιες ένα έξτρα ποτήρι νερό καθώς θα προσφέρει δροσιά στον οργανισμό σου και θα αναπληρώσει τον ιδρώτα που θα ακολουθήσει.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι το ιδανικό σενάριο θα είναι να κοιμάσαι χωρίς τον σύντροφό σου όταν έχει πολλή ζέστη ή τουλάχιστον να αποφεύγετε τις αγκαλιές καθώς η σωματική επαφή είναι γνωστό ότι ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος.

Πριν πας για ύπνο, είναι εξαιρετικά βοηθητικό να αφήσεις να τρέξει επάνω σου παγωμένο νερό αφού αυτό θα διατηρήσει σε καλά επίπεδα τη θερμοκρασία σου ακόμη κι όταν πέσεις στο μαξιλάρι. Δοκίμασέ το και θα δεις πόσο θα ωφελήσει.

