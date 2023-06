Είναι τελικά ζευγάρι η Kelis και ο Bill Murray; Η απάντηση της τραγουδίστριας

Είναι τελικά η 43χρονη τραγουδίστρια μαζί με τον 72χρονο ηθοποιό;

Την Kelis τη γνωρίσαμε μέσα από το τραγούδι «Μilkshake» το 2009, το οποίο την καθιέρωσε στην R'n'B μουσική σκηνή. Για τον Bill Murray, δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις. Όσο η τραγουδίστρια απολάμβανε αυτές τις μέρες τις διακοπές της στο νησί της Ύδρας, όλο και περισσότερα δημοσιεύματα την ήθελαν σε σχέση με τον 72χρονο, υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό.

72-year-old Bill Murray is reportedly now dating 43-year-old singer Kelis who is known for her hit song “Milkshake” pic.twitter.com/jL9bnRTSHq